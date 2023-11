Langenargen

128 Schüler erleben Arbeit am Bau hautnah

Langenargen / Lesedauer: 3 min

Beim Schüler-Aktionstag in Langenargen informieren sich die Jugendlichen über Ausbildungsberufe am Bau und zeigen sich vor allem von den schwerren Gerätschaften begeistert. (Foto: Andy Heinrich )

Die Unternehmen Strabag, Züblin, TBA und BMTI haben im Rahmen eines Schüler-Aktionstags am Standort Langenargen drei Tage lang über ihre Ausbildungsberufe und Karrieremöglichkeiten informiert. Rund 128 Schüler der Klassen acht bis zehn aus Schulen mit Sitz in Friedrichshafen, Kressbronn, Markdorf und Ravensburg haben die Gelegenheit genutzt, um Informationen über die jeweiligen Berufe am Bau zu erhalten.

Veröffentlicht: 06.11.2023, 14:35 Von: Andy Heinrich