1250 Jahre Langenargen in Bildern im Kunstpark am See

Kunst unter freiem Himmel, harmonisch eingefügt in die idyllische Landschaft des Bodenseeufers — dieses Erlebnis bietet der Kunstpark am See laut Pressemitteilung diesen Sommer wieder. Am Freitag, 11. August, um 17.30 Uhr wird der Kunstpark am See eröffnet.

In diesem Jahr stehen acht markante Schlaglichter auf die Geschichte von Langenargen im Zentrum, das ab 773 n. Chr. urkundlich nachweisbar ist und 2023 somit das 1250–jährige Jubiläum seiner Ersterwähnung feiert. Es handelt sich sowohl um dokumentarische als auch um künstlerische Bilder, in denen die Gemeinde mitsamt ihrer Geschichte auf höchst unterschiedliche Weise lebendig wird.

So erinnert eine Landkarte des späten 17. Jahrhunderts an das historische Langenargen vor der barocken Bebauung im heutigen Zentrum. Das Foto der Einweihung der Kabelhängebrücke über die Argen vom 25. Januar 1898 ist das eindrucksvolle offizielle Dokument eines bedeutenden Ereignisses, wirkt auf uns heute allerdings geradezu entrückt und surreal

Zur Ausstellungseröffnung lädt die Gemeinde Langenargen zu einem Rundgang durch den Kunstpark ein. Beginnend am Eingang von Schloss Montfort führt der Kurator Ralf Michael Fischer durch die Freilichtausstellung, die bis 30. November öffentlich zugänglich sein wird.

Weitere Informationen gibt es bei Frau Kathleen Lögler beim Amt für Tourismus, Kultur und Marketing unter der Telefonnummer 07543/933033 oder per Mail an [email protected]