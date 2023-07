Tausende Besucher haben laut Veranstalter am Samstagabend das farbenprächtige Klangfeuerwerk beim Festufer Arguna in Langenargen bestaunt und bejubelt. Bereits am Freitagabend war das große Festzelt zur feierlichen Eröffnung des Festreigens voll besetzt. Der bunte Jubiläumsumzug mit seinen 44 Vereinen, Musikgruppen und Institutionen am Sonntagnachmittag sorgte ebenso für einen Höhepunkt, wie das Fischerstechen.

Der Montag steht ab 11 Uhr ganz im Zeichen der Kinder– und Familien, bevor ab 19 Uhr noch einmal ausgiebig mit zünftigen, aber auch rockigen Klängen die Veranstaltung gegen Mitternacht ihr Ende finden wird.

1250 Jahre

Stimmungsvoll, fröhlich, gesellig vor allem aber friedlich: Tausende feierten und feiern noch bis einschließlich Montagabend das Uferfest, das anlässlich des Jubiläums zur urkundlichen Ersterwähnung Langenargens vor 1250 Jahren eigens in Festufer Arguna umbenannt wurde.

Ein Glanzpunkt von vielen: Über 800 Teilnehmer, darunter Vertreter heimischer Vereine, der Kindergärten samt Schule aber auch Soldaten des befreundeten Fallschirmjägerregiments 26 aus Zweibrücken, bildeten beim großen Jubiläumsumzug am Sonntagnachmittag ein wunderschönes Bild, das von klangvollen Musikgruppen und bestem Wetter passend umrahmt wurde.

Dank des Bürgermeisters

„Mein Dank gilt allen Helfern, unserer Vereine sowie natürlich den Mitarbeitern der Verwaltung und des Bauhofs. Ohne deren großartiger Unterstützung, hätten wir diese einzigartige Veranstaltung nicht durchführen können“ freute sich Bürgermeister Ole Münder am Sonntagvormittag vor zahlreichen Gästen im Rahmen des Festaktes, der von Helga Müller–Schnepper charmant mit Anekdoten über Langenargen aus längst vergangenen Zeiten garniert wurde.

Spektakulär die tollkühnen Fallschirmspringer des 9. Fallschirmjägerregiments 26 aus Zweibrücken, die sich unter den Augen der zahlreichen Schaulustigen am Ufer aus schwindelerregender Höhe hinunter in die wohl temperierten Fluten des Bodensee stürzten.

Und Erfreuliches von der Polizei

Nach dem rund 20–minütigen Klangfeuerwerk, das nach Schätzungen der Veranstalter etwa 14.000 Besucher verfolgten, gab es reichlich Beifall für die Komposition aus Farben, Musik und Effekte.

Laut Auskunft der Polizei gab es während des Fests keine nennenswerten Zwischenfälle.