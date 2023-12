Friedrichshafen: Mit dem Einbruch des November und den kürzer werdenden Tagen wurde auch in Friedrichshafen die Zeit für ein außergewöhnliches Mathematikereignis eingeläutet: Die „Lange Nacht der Mathematik“. Unter der Einladung des Schülerforschungszentrums Friedrichshafen und großzügiger Unterstützung durch die Wagner-Stiftung und Potzblitz! trafen sich 70 begeisterte Mathematikschülerinnen und -schüler von fünf weiterführenden Schulen aus Friedrichshafen und Umgebung im Graf-Zeppelin-Gymnasium zu einer ganz besonderen nächtlichen Herausforderung.

In den Schulart- und Jahrgangsübergreifenden Gruppen, betreut von 20 engagierten Betreuerinnen und Betreuer, tauchten die Jugendlichen der Jahrgangsstufen 5 bis 11 ab 18 Uhr am Freitag bis in die frühen Morgenstunden des folgenden Samstags in die faszinierende Welt der Mathematik ein. Dabei lösten sie unter Zeitdruck und voller Eifer knifflige Aufgaben, die ihre mathematischen Fähigkeiten auf die Probe stellten.

Jubel und Begeisterung erfüllten die Luft jedes Mal, wenn die Schülerinnen und Schüler die richtige Online-Eingabe ihrer Ergebnisse schafften und somit in die nächste von insgesamt drei Runden vorrückten. Das Betreuerteam, bestehend aus ehemaligen und aktuellen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften der beteiligten Schulen, waren beeindruckt von der Ausdauer, Expertise und Cleverness, mit der die Teilnehmenden sich stundenlang den anspruchsvollen und teils sehr schweren Aufgaben widmeten.

Erschöpft, aber zugleich glücklich über die gemeinsam erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen, verabschiedeten sich die Schülerschaft in das Wochenende. Die treibenden Köpfe hinter diesem außergewöhnlichen Ereignis, die Lehrkräfte Martin Scheffel (Karl-Maybach-Gymnasium), Sandor Spieß und Sonja Stier (beide vom Graf-Zeppelin-Gymnasium), waren sich schnell einig: Die „Lange Nacht der Mathematik“ soll in den kommenden Jahren wiederholt werden.

Die „Lange Nacht der Mathematik“ ist ein bundesweites Ereignis, das jährlich an mehr als 300 Schulen mit zentral gestellten Aufgaben stattfindet. In diesem Jahr nahmen etwa 20.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland an diesem fesselnden Mathematikabenteuer teil.