Landrat Prayon tischt Sauerbraten und Kreispolitik auf

Auf Einladung des CDU- Ortsverbandes Langnau/Laimnau hat der neue Landrat des Bodenseekreises, Luca Wilhelm Prayon im Gasthaus „Traube“ in Wielandsweiler sein Lieblingsgericht gekocht und serviert. Gut 60 interessierte Bürger waren gekommen, um bei „Prayon tischt auf“ Sauerbraten mit Blaukraut und Klößen nach „Art des Landrats“ zu verkosten. Gekonnt und professionell servierte Prayon zusammen mit dem Team um Gastwirtin Cordula Sorg die gut gefüllten Teller. Ortsverbandsvorsitzender Manfred Ehrle begrüßte neben dem Landrat auch den Ersten Landesbeamten Christoph Keckeisen, Minister a.D. Rudi Köberle und den ehemaligen Landtagsabgeordneten Ernst Arnegger. In seinem Bericht ging Luca Wilhelm Prayon auf die aktuelle Weltlage und besonders die herausfordernden Flüchtlingszahlen für den Bodenseekreis ein. Mit Sorge betrachtete er die Situation in Baden-Württemberg, besonders auch im Hinblick auf die Ausbildungszahlen. Wenn man wisse, dass 380.000 arbeitsfähige Menschen im Land keine Ausbildung hätten, so müsse man politisch dort ansetzen. „Unser Ziel muss es sein, dass alle Kinder, die in die Schule gehen, anschließend auch einen Beruf erlernen“, konstatierte Prayon. Auch darum habe er den Schwerpunkt der Investitionen im Landkreis bewusst auf die Berufsschulen gelegt. Frustriert zeigte sich Prayon beim Thema Mobilität und „Bodenseegürtelbahn“. Hier sehe er keine Möglichkeit das Thema zeitnah voranzutreiben, „wir werden hier vom Land schlichtweg hingehalten“. In der anschließenden Diskussion schlugen zahlreiche Wortmeldungen auf. Nicht nur die „Flüchtlinge in Bürgermoos“, sondern auch die Auslegung des Planungs- und Baurechtes durch das Landratsamt wurde kritisiert. In erster Linie wolle man „Ermöglichungsbehörde“ sein, sagte Prayon, dennoch bat er auch um Verständnis, dass verschiedene Ämter in der Beurteilung auch durch verschiedene Brillen schauen müssten. Einige anwesende Vertreter der Landwirtschaft wiesen auf deren Stellenwert im Bodenseekreis hin und bemängelten gleichzeitig das „unsachgemäße Eingreifen“ der Behörde in die Arbeit der Landwirte scharf. Hier verwies ELB Christoph Keckeisen auf den oft geringen Ermessensspielraum durch die Bundes- und Landesgesetzgebung. „Die Mitarbeiter des Landratsamtes sind angewiesen und auch willens, soweit es geht, bürgernah zu entscheiden“, so Keckeisen.

