Landjugend Tettnang veranstaltet Generalversammlung

Die Landjugend Tettnang konnte bei ihrer Generalversammlung, die dieses Jahr bei Familie Weißhaupt–Steffelin stattfand, auf ein gelungenes Jahr zurückblicken. Gerne erinnern sich die Mitglieder an das Hüttenwochenende in Schetteregg, sowie den Helferausflug, der dieses Jahr an den Schluchsee ging.

Nach der Eröffnung der Versammlung und der Begrüßung durch die 1. Vorständin Heidi Haas lobte diese auch die fleißigen Arbeitseinsätze der Mitglieder, da die von der Landjugend organisierten Veranstaltungen wie die Osterparty in Liebenau, der Nikolaustanz in Ettenkirch, die Maiandacht auf Brünnensweiler Höhe sowie die zahlreichen Bewirtungen bei verschiedenen Firmen ein voller Erfolg waren.

Auch das abwechslungsreiche und gut besuchte Programm des Jahres wurde von Schriftführerin Emma Rittler gelobt. Nachdem auch Kassier Adrian Elbs seinen Bericht, der ebenfalls positiv ausfiel, erstattet hatte wurde die Vorstandschaft entlastet und neu gewählt.

Thomas Burkhart und Sebastian Diemer wurden erneut als 1. und 2. Vorstand gewählt. Außerdem wurde Heidi Haas das dritte Mal einstimmig zur 1. Vorständin gewählt. Auch Leonie Heine wurde wieder als 2. Vorständin gewählt, sowie auch Emma Rittler und Adrian Elbs in ihren Ämtern als Schriftführerin und Kassier bestätigt wurden. Das Amt des Medienwarts wurde von Elisa Hinderer an Johanna Wolf übergeben, sowie auch Marie Knobloch ihr Amt als Fotowart an Emilia Schmid übergab. Getränkewart, der die Landjugend natürlich auch mit Essen versorgt, ist erneut Raphael Hellmann. Des Weiteren übernahm Erik Bucher das Amt als Beisitzer von Jonas Heine.

Somit darf sich der Ausschuss der Landjugend über einige neue Gesichter freuen.

Nach den Wahlen gab es einen kurzen Ausblick auf das bevorstehende Landjugend–jahr 2023/2024.

Highlight des kommenden Landjugendjahres ist der DLT, der deutsche Landjugendtag, der dieses Jahr in Jübeck, was in Schleswig–Holstein liegt, stattfindet.

Natürlich aber ist auch wieder ein Hüttenwochenende geplant, sowie die von der Landjugend Tettnang veranstaltete Osterparty und der Nikolaustanz.

Ganz besonders hat sich die Landjugend Tettnang an diesem Tag über 19 neu eingetretene Mitglieder gefreut. Somit zählt sie aktuell stolze 80 aktive Mitglieder. Neue Gesichter sind an den Gruppenabenden jeden Dienstag natürlich herzlich willkommen.