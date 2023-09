Landestreffen der historischen Bürgerwehren in Ehingen

Zum ersten Landestreffen beider Landesverbände aus Baden und Württemberg trafen sich über 50 traditionelle Bürgerwehren, Milizen und Bürgerwachen in Ehingen, darunter die Bürgerwehr Laimnau unter dem Kommando von Ulrich Hertnagel. Bei perfekten Wetter wurde am Samstag Abend der große Zapfenstreich im Ehinger Stadion von der Bürgerwache Ehingen abgehalten, zuvor marschierten alle Teilnehmer ein, was ein imposantes Bild ergab. Abgenommen wurde der Zapfenstreich durch den Innenminister des Landes Thomas Strobel. Sonntag Morgen stand der Feldgottesdienst im Stadion unter Teilnahme aller Wehren auf dem Programm. Nach dem anschließenden Frühschoppen, kam es zum Höhepunkt des Landestreffen. Beim Umzug durch die Innenstadt der Stadt Ehingen, präsentierten über 2.500 Teilnehmer aller Wehren Ihre prächtigen und traditionellen Uniformen, vor den zahlreichen Zuschauern. Für die Bürgerwehr Laimnau ein sehr gelungenes Landestreffen. So freut man sich schon auf das nächste Landestreffen das 2024 in Amtzell stattfinden wird.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.