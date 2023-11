Landesliga im Unterwasser Rugby

Am 5. November begann die Unterwasserrugby Landesliga Baden Württemberg mit ihrem ersten Spieltag in Stuttgart. Die Mannschaft UWR Bodensee mit SpielerInnen der Tauch Sport Clubs Friedrichshafen und Konstanz feierten ihren ersten Erfolg.

Der UWR Bodensee gewann das Anschwimmen und konnte seinen Angriff mit gutem und sicheren Passspiel am Beckenboden aufbauen. Man ließ die Heilbronner erst mal hinterher tauchen. Mit viel Geduld und durch einen gezielten Angriff aufs Tor zu dritt, konnte man die Verteidigung ausspielen und das 1:0 erzielen. Durch schnelle Pässe nahe des Beckenbodens konnte der Vorsprung in den 15 Spielminuten der ersten Halbzeit auf einen 5:2 Zwischenstand ausgebaut werden. Durch die konstante Leistung sowie die schnellen, gezielten Angriffe auf das Heilbronner Tor, konnte das Team UWR Bodensee das Spiel mit einem Endstand von 12:4 für sich entscheiden.

Im zweiten Spiel gegen Langenau wollte man an der Taktik festhalten. Die Langenauer waren schneller, man musste sich etwas umstellen. Durch das Gewinnen der Zweikämpfe und das trainierte, gemeinsame Angreifen am gegnerischen Tor konnten auch in diesem Spiel die ersten Tore erzielt werden. Der UWR Bodensee ging mit einer 3:1 Führung in die Halbzeit.

Motiviert und konzentriert konnte UWR Bodensee das Spiel sicher zu Ende bringen und gewann mit 7:1. Mit dem erfolgreichen Start schaut die Mannschaft gespannt auf den 2. Spieltag am 10. Dezember in Ulm. Dort warten Luxemburg, Karlsruhe und das Rückspiel gegen Langenau auf die Mannschaft UWR Bodensee.