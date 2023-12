Eine Premiere hat es jetzt beim traditionellen Adventskonzert der Musikkapelle Hiltensweiler in der festlich geschmückten und gut gefüllten Argentalhalle in Laimnau gegeben. Denn die neu gegründete Jugendkapelle (“Juka“) Achberg-Hiltensweiler hatte hier ihren ersten gemeinsamen Auftritt.

Die gestaltete mit „The Last Jedi“ aus dem epischen Filmwerk Star Wars und Klängen aus dem Disney-Hit „Die Eiskönigin“ den Auftakt, anmoderiert von Jugendleiterin Vanessa Gindele aus Hiltensweiler. Großer Applaus für den Dirigenten Lucas Zodel: „Du bist Spitze.“

Lob für das Dreiergestirn im Vorstand

Mit „Celebration and Dance“, einem festlichen und tänzerisch verspielten Werk, das für ein großes Musikfestival in der Schweiz komponiert wurde, eröffnete die Musikkapelle Hiltensweiler unter der Leitung von Thomas Martin ihren Teil des Abends. Zu hören war auch die Overture Anno 1974.

Das Grußwort sprach Ortsvorsteher Peter Bentele. Er wünschte eine schöne Adventszeit, lobte die Leistung der Jungmusiker und des Vorstandsdreigestirns Maximilian Bentele, Claudia Merath und Tobias Gindele. Er dankte für die Musik, die für uns alle in der Vorweihnachtszeit ein Geschenk sei. An Regine Rist gewandt, scherzte er „sie sei ja praktisch mit der Musik verheiratet, da ihr Mann Musiklehrer ist.“

Abenteuer und königliche Eindrücke

Anna Baier führte durch das Programm und kündigte als letztes Stück vor der Pause „Oregon“ von Jacob de Haan an. Es ging darin um eine abenteuerliche Zugfahrt mit Northern Pacific Railroad durch die nordwestlichen Staaten von Amerika. Western, Rock und melodiöse Passagen waren darin zu erkennen.

Nach der Pause ging es „königlich“ weiter mit der bekannten Geschichte von dem kleinen Löwen Simba in dem Werk „The Lion King“. Wunderschön zu hören waren Titel wie „Circle of Life“, „Can you feel the Love tonight“ und „Hakuna Matata“.

Ehrungen für Jahrzehnte

Manfred Ehrle übernahm als erster Vizepräsident des Blasmusikverbands Bodenseekreis die Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder. Er dankte Dirigent Thomas Martin für das anspruchsvolle Konzert.

Mit seiner feinen und ausgleichenden Art sei Thomas Martin ein Diamant der Blasmusik. Deshalb erhielt er für 40 Jahre Treue die Goldene Ehrennadel mit Diamant und noch eine weitere für 20 Jahre Dirigententätigkeit. Eine Ehrung für 30 Jahre Treue erhielt Stefan Barnsteiner und für 20 Jahre geehrt wurden Carolin Ruther, Selina Hund und Daniel Baier.

Mitsingen und -wippen

Beim nächsten Programmpunkt „Flashing Winds“ wurden die Musiker mit der temperamentvollen Komposition und zahlreichen Taktwechseln vor eine herausfordernde Aufgabe gestellt, die sie mit Bravour meisterten. Mitsingen- und wippen sei ausdrücklich erlaubt, meinte Anna Baier, als sie ein „Queen Medley“ ankündigte, das beim Publikum bestens ankam.

Und dann kommt noch ein Mosch-Klassiker dran

Das letzte Stück des Abends war ein flotter Marsch mit dem Titel „Starparade“. Komponiert von dem Österreicher Alois Aust und arrangiert von Franz Bummerl. Einen Bekanntheitsgrad erlangte der Marsch durch Ernst Mosch und seine Egerländer Musikanten.

Nach einem begeisterten Applaus des Publikums und einem Dank von Maximilian Bentele an alle, die beim Gelingen des Abends mitgewirkt hatten, gab es als Zugaben noch „You raise me up“ und „Klänge zur Heiligen Nacht“.