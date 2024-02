In seinem dritten Vortrag in der Reihe „Glaube und seine Beweise“ hat Pfarrer Simon Hof am Freitagabend im randvollen Gemeindehaus Laimnau das Phänomen der Stigmata beleuchtet. Damit bezeichnete man ursprünglich Zeichen, die Sklaven und Vieh ins Fleisch eingebrannt wurden. Im christlichen Sinn sind Stigmata Wundmale Christi auf den Körpern von Mystikern: Wunden an Händen und Füßen, Seitenwunden oder Wunden von der Dornenkrone, auch blutige Tränen.

23 Jahre mit schmerzender Wunde am Herzen

Die Ausprägung der Wundmale würde variieren, sei nur mehr oder weniger historisch richtig, sondern symbolisch zu sehen. Manche würden nur zeitweise erscheinen, andere blieben konstant, bis zu 50 Jahre. Bekannt sind Stigmatisierte fast ausschließlich im römisch-katholischen Umfeld, aber auch in unierten Ostkirchen, bei Anglikanern und Baptisten. Auch wenn der Ursprung der Wunden heftig angezweifelt würde, sei doch wissenschaftlich erwiesen, dass sie nicht auf Selbstverstümmelung zurückzuführen seien, da die Wunden von innen nach außen drängten und keinerlei Entzündungsanzeichen, keine Infektionen aufwiesen.

454 Fälle weltweit seien durch die Jahrhunderte hindurch bekannt, 84 noch im 20. Jahrhundert. Als ersten bekannten Stigmatisierten nannte Hof den heiligen Franz von Assisi, dessen Wundmale erst am Leichnam sichtbar geworden seien. Teresa von Avila habe eine schmerzende Wunde am Herzen 23 Jahre überlebt.

Rund um die „Resl“ aus Konnersreuth

Wann immer Ärzte und Wissenschaftler Fälle von Stigmata untersucht haben, um einen angenommenen Schwindel aufzudecken, sei das nicht gelungen - im Gegenteil, Atheisten seien dabei gläubig geworden. Unerklärliche medizinische Unmöglichkeiten wurden bei Therese Neumann, der „Resl“ aus Konnersreuth (1898-1962), ebenso festgestellt wie beim heiliggesprochenen Pater Pio (1887-1968). Mehrmals wurde die Resl wochenlang 24 Stunden am Tag streng beobachtet, doch keiner konnte widerlegen, dass sie 36 Jahre lang ausschließlich von der Kommunion lebte und nichts trank und dennoch ihr Gewicht gehalten und gearbeitet hat. In ihren Visionen war sie hundertfach bei der Kreuzigung Christi zugegen und sprach dabei perfekt Aramäisch oder bei anderen Visionen Griechisch, Latein oder Französisch.

Pater mit Temperatur von 50 Grad?

Eine medizinische Unmöglichkeit sei auch, dass bei Pater Pio 48 bis 52 Grad gemessen wurden, dass seine Wundmale Rosenduft verströmten. Viele Menschen seien angesichts der Stigmata zum Glauben geführt worden. Hofs Fazit: Unwissenschaftlich sei es vorzugeben, dass solche Dinge nicht passiert seien, weil wir sie nicht erklären können. Dass es sie gebe, mache den Glauben „vernünftig“.