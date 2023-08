Dass ein Sportverein komplett ehrenamtlich ein zweitägiges Musikfestival auf die Beine stellt, ist gewiss nicht alltäglich. Im Argental ist genau das jedoch mittlerweile schon eine langjährige Tradition. Am Freitag, 25. und Samstag, 26. August, steigt wieder das „Rock im Vogelwald“-Festival bei Laimnau.

Die veranstaltende SG Argental steckt mitten in den letzten Vorbereitungen und hat sich für die Besucher wieder ein umfangreiches Programm für die zwei Tage überlegt. Alle wichtigen Infos zum Festival im Überblick.

Was ist Rock im Vogelwald?

Das Festival im Vogelwald ging vor rund 35 Jahren erstmals über die Bühne und hat für viele Besucher längst Kultstatus erreicht. Sie kommen teils von weit her extra angereist, aber auch viele Musikfreunde aus der Region kommen jedes Jahr ins Argental. Das Gelände liegt direkt an der Argen, im sogenannten Vogelwald und bietet Platz für rund 1000 Personen.

Werner Ruetz, Alexander Prinz, Amelie Klemm und Michael Sailer (von links) organisieren das Festival mit und hoffen in diesem Jahr auf besseres Wetter als 2022. (Foto: Linda Egger )

Einlass ist ab 18 Jahren. Tagsüber gibt es jedoch auch ein Programm für Familien und Kinder. Auf der Bühne spielen in diesem Jahr insgesamt zehn Bands. Der Schwerpunkt im Vogelwald liegt auf Punkrock. Auch einige Bands aus der Region sind vertreten.

Wer steckt dahinter?

Rock im Vogelwald ist die größte Veranstaltung und die wichtigste finanzielle Einnahmequelle für die SG Argental und deren Förderverein. Rund 220 Helfer sind an dem Festival beteiligt — allesamt Vereinsmitglieder und komplett ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Sämtliche Generationen sind bei den Helfern vertreten — von 17–Jährigen Jugendlichen bis hin zu 70–Jährigen, die schon seit den Anfängen dabei sind.

Wir sind jetzt schon an den ersten Planungen für 2024, Amelie Klemm

Dabei beginnt für das Organisationsteam die Arbeit schon lange im Voraus: „Wir sind jetzt schon an den ersten Planungen für 2024“, sagt Amelie Klemm, die mit an der Zusammenstellung des Lineups beteiligt ist.

Der Vogelwald–Ausschuss, der federführend mit der Organisation des Festivals betraut ist, umfasst ein Team von rund 15 Personen. Man sei schon stolz darauf, was der Verein da Jahr für Jahr abteilungsübergreifend leiste und auf die Beine stelle, sind sich die Organisatoren einig.

Diese Herausforderungen muss der Verein bewältigen

Weil das Festivalgelände mitten im Wald liegt, stand der Standort aus Naturschutzgründen zwischenzeitlich fast auf der Kippe — jedoch fanden das Landratsamt und der Verein letztlich einen Kompromiss und mit der Erfüllung einiger Auflagen kann das Festival weiterhin stattfinden.

Einziger Wehrmutstropfen für die Veranstalter ist der Termin, denn dieser musste von ursprünglich Mitte Juli auf einen späteren Zeitpunkt Ende August verlegt werden.

Weil das mitten in die Ferien– und Urlaubszeit fällt, sei das nicht ganz so günstig, meint Werner Ruetz aus dem Organisationsteam. Einerseits weil viele Besucher zu dieser Zeit verreist seien, andererseits auch, weil Helfer aus dem Verein teils im Urlaub seien.

Schon im vergangenen Jahr gab es außerdem minimale Änderungen bei der Aufteilung des Geländes, die vor allem die Parkplätze für Tagesgäste sowie den Campingbereich betreffen. Doch das habe sich bereits bewährt. Für den Verein sei die Inflation deutlich zu spüren.

Denn auch wenn die Vereinsmitglieder so viel wie möglich ehrenamtlich stemmen, fallen dennoch Kosten an, etwa für die Bühne, den externen Security–Dienst, die Dixie–Klos, der Einkauf für die Verpflegungsstände und nicht zuletzt natürlich für die Bands und deren Unterbringung. „Die Kosten haben sich in den letzten Jahren verdoppelt“, stellt Werner Ruetz fest.

Das Lineup

Los geht’s am Freitag, 25. August, ab 18.40 Uhr mit der Band „Kalapi“ aus München. Anschließend spielen „Sons of Beethoven“, gefolgt von „Fire ants from Uranus“ aus Wangen und „Mischa“ aus Biberach. Den Abschluss am ersten Festivaltag macht „Antiheld“ aus Stuttgart.

Am Samstag, 26. August, geht es ab 18.15 Uhr los mit den Lokalmatadoren „TT–Rock“, gefolgt von dem Nachwuchs–Star aus Brochenzell, „John Leon & Escalation“. Anschließend wird „Seraina Telli“ aus der Schweiz auf der Bühne stehen, gefolgt von „Bellhaven“ und „Stepfather Fred“. Zum Abschluss gibt es noch ein musikalisches Schmankerl mit „Tame the Abyss“ aus München.

Für die kleineren Gäste gibt es am Samstagnachmittag außerdem noch ein Spezialprogramm: Ab 15 Uhr ist bei freiem Eintritt der Puppenspieler „Max Buntschuh“ vom Wangener Puppentheater zu Gast im Vogelwald.

Wo gibt es Tickets?

Einlass an beiden Festivaltagen ist jeweils um 18 Uhr. Tickets gibt es ausschließlich vor Ort an der Abendkasse: Der Eintritt beträgt jeweils 30 Euro, ein Zwei–Tages–Ticket kostet 50 Euro. Camping ist ab Freitag ab 14 Uhr möglich, die Gebühr für das Camping beträgt pro Person 15 Euro.

Mehr Infos zu Rock im Vogelwald gibt’s online unter www.vogelwald.de