Sie schauspielern, singen und tanzen bei fetziger Musik. 43 Kinder von sieben bis vierzehn Jahren sind mit vollem Eifer dabei, ihre Rollen in dem Musical „Josia — ein König räumt auf“ bis zur Aufführung in der Argentalhalle am Samstag, 2. September, um 16 Uhr perfekt zu beherrschen.

Das Musical–Projekt ist eine Kooperation der Seelsorgeeinheit Argental mit ihrem Organisationsteam Tanja Empen und Karin Winkler sowie dem Kinder– und Jugendwerk „Wort des Lebens“ (WDL), welches deutschlandweit tätig ist und Jugendfreizeiten sowie das Einstudieren von christlich geprägten Musicals vor Ort bietet.

Entwicklung der Kinder beim Projekt spannend

Mit der professionellen Unterstützung von Damaris Nitsche und ihrem Mann Benjamin vom WDL werden die einzelnen Szenen und Choreographien an verschiedenen Tagen einstudiert und so oft wiederholt, bis alles klappt. Bei der Aufführung am Samstag wird es professionelle Bühnen– und Lichttechnik geben.

Außerdem treten die Kinder in fantasievollen Kostümen auf, so die Verantwortlichen. „Wir sind jetzt zum vierten Mal hier“, erzählt Damaris Nitsche: „Es ist spannend zu beobachten, wie die Kinder sich entwickeln. Unser Ziel ist es, ihre Wertschätzung zu fördern und das Selbstbewusstsein zu stärken.“

Zu Beginn sind einige Kinder schüchtern, trauen sich wenig zu, kurze Zeit später stehen sie mit dem Mikrofon da und singen ein Solo. Besonders erfreulich ist auch, dass einige Jugendliche, die vor vier Jahren als Kinder mitgemacht haben, jetzt als Ehrenamtliche dabei sind. Nitsche: „So zum Beispiel Madita, die die Musik einspielt, Lorena, die als meine Assistentin tätig ist sowie Naemi und Franziska, die für Requisite und Tänze mit zuständig sind.“

Was Josia so alles gemacht hat

Worum geht es bei dem Musical? Die Szenen wechseln zwischen Gegenwart und biblischer Geschichte. Schüler besuchen regelmäßig den etwas seltsamen Professor Dr. Theo Logie, der einen Sonnenatomreaktor bastelt und versucht, die breitbandphysiologische Solardialogtechnik zu lernen.

Er sucht im Internet die Gebrauchsanweisung, doch der Computer startet stattdessen völlig selbstständig die Geschichte von Josia, dem Sohn und Nachfolger des Königs Amon von Juda, der im Alter von acht Jahren zum König ernannt wurde.

Josia zerstörte die Götzenbilder in seinem Land und machte sich daran, das Haus Gottes wieder instandzusetzen. Er folgte dem Buch des Gesetzes, einer „Gebrauchsanweisung“ für die gute Führung eines Volkes. Außerdem sind aus der Schulkasse noch 200 Euro für die geplante Klassenfahrt verschwunden, deren Diebstahl ebenfalls aufgeklärt werden muss.

„Welche Stars würdet ihr gern treffen?“

Doch bis zur Aufführung am Samstag ist noch einiges zu tun. Bei der Szene der Krönungszeremonie Josias fehlt es beispielsweise zu Beginn noch ein bisschen an Begeisterung und Leidenschaft. „Was für Stars würdet ihr denn gern treffen?“, fragt Damaris Nitsche die Musical–Truppe. Michael Patrick Kelly, Justin Bieber und weitere Namen sind zu hören.

„Dann stellt euch vor, Josia wäre euer Star, und ihr seid begeistert, ihn zu sehen. Der König muss bejubelt werden wie euer Lieblingsstar!“ Nachdem das mit einem „Hoch lebe unser König!“ geklappt hatte, erklärte Damaris Nitsche den kleinen Solisten anschaulich, wie das Mikrofon gehalten werden muss, damit das Publikum etwas hören kann.

Und Mittagessen gibt es auch noch

Gegen Mittag hatte das Team der Seelsorgeeinheit Argental für die knurrenden Mägen schon ein Mittagessen für die jungen Künstler vorbereitet, die sich nach den anstrengenden Proben eine Verschnaufpause redlich verdient hatten.

Da das Brot des Künstlers der Applaus ist, wünschen sich die jungen Musical–Darsteller und die Organisatoren am Samstag, 2. September, um 16 Uhr, eine gut gefüllte Argentalhalle.