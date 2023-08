Nun herrscht Klarheit: Nach den Unwetterschäden bei Rock im Vogelwald und der Absage des Musikfestivals sitzt der Verein erst einmal auf einem Minus von 25.000 Euro. Was die Ehrenamtlichen freut ist, dass es bereits erste Hilfsangebote gibt. Der Verein richtet nun ein Spendenkonto ein.

Die erste Unwetterfront zog noch an Laimnau vorbei. Da atmeten die Helfer, die mit dem Aufbau beschäftigt waren, erst mal auf. Dann aber kamen in der zweiten Welle die Orkanböen auch auf dem Festivalgelände an. Die Leute brachten sich in Sicherheit, die Verantwortlichen räumten das Gelände.

Band Antiheld verzichtet auf Hälfte der Gage

Viel hätten sie in der Tat gegen die Naturgewalt nicht machen können. Die Bauzäune verbogen sich, als sie reihenweise umfielen. Die Zelte zerriss es. „Das hat jetzt Schrottwert“, fasst der SGA–Vorsitzende Wolfgang Klemm zusammen. Was noch verwertbar sei, hätte der Verein schon zur Reparatur gesichert. Über 50 Menschen hatten am Wochenende mitgeholfen, das Gelände freizuräumen.

Der Headliner Antiheld verzichtet auf die Hälfte seiner Gage. Das freut die Organisatoren natürlich, weil ihnen alles hilft, wo sie von den Kosten herunterkommen. „Aber wir sind da natürlich in der Pflicht“, sagt Werner Ruetz, stellvertretender Vorsitzender. Heißt: Der Verein müsse natürlich vertragstreu sein.

Auch der SV Vogt zeigt sich solidarisch

Das betrifft nicht nur die Gagen für die Musiker, die einen großen Anteil ausmachen, sondern auch die vereinbarten Mieten für die Zelte, Toilettenwagen, Bühne, Licht und Ton oder Security. Und auch den Kostenersatz für das zerstörte Material, das der Verein für das Musikfestival ausgeliehen hat.

Große Freude auch über den SV Vogt, der zusammen mit der SGA aufgestiegen war, berichtet Ruetz: „Da kam eine ganz tolle, solidarische Geste: Der Verein will uns bei seinem nächsten Heimspiel mit den Eintrittsgeldern unterstützen.“ Und es gebe auch schon weitere Anfragen und Angebote. Das freut die Organisatoren riesig. Jetzt gibt es auch ein Spendenkonto.

Problem: Versicherung deckt Sturmschäden wohl nicht ab

Klemm geht nicht davon aus, dass die Schäden von der Versicherung abgedeckt sind. „Natürlich haben wir beispielsweise eine Haftpflichtversicherung. Aber Starkregen und Sturm sind damit nicht abgesichert“, sagt Wolfgang Klemm. Es bestehe zwar die Möglichkeit, eine Ausfallversicherung abzuschließen. Aber die Kosten seien immens und lägen im vierstelligen Bereich — genau für die Dauer des Musikfestivals.

Es gibt auch einige Ausrüstung, die so leicht beschädigt ist, dass der Verein sie wieder in Eigenarbeit instandsetzen kann. Aber mit Blick auf den Gesamtschaden sorgt das gerade nicht für die ganz große Erleichterung im Orga–Team von Rock im Vogelwald.

Viel Verständnis von Fans und Musikern

„Für uns war das keine leichte Entscheidung“, sagt Wolfgang Klemm zur Absage von Rock im Vogelwald. Immerhin gibt es das seit Jahrzehnten. Die Veranstaltung bringt den ganzen Verein zusammen. Aber der Wetterausblick war schlecht — und es sei dann ja auch so eingetreten.

Amelie Klemm, die im Organisationsteam für die Bands zuständig ist, hat auch die Social–Media–Kanäle im Blick: „Da haben viele auch einfach ihr Verständnis dafür geäußert.“ Kritik habe es nicht gegeben, sondern neben Hilfsangeboten habe es eher die Hoffnung aufs nächste Jahr gegeben.

Zwei Seiten einer Medaille

Ob und wie es mit Rock im Vogelwald weitergeht, lassen die drei offen: „Das muss der Verein selbst entscheiden.“ Wolfgang Klemm macht klar, dass es wei Seiten gibt: In guten Jahren würden die Einnahmen des Musikfestivals in die Vereinsarbeit fließen. Und die Ehrenamtlichen würden Hand in Hand arbeiten: „Das ist etwas ganz Wichtiges.“

Doch dass es mal richtig gut gelaufen sei, sagt Klemm auf der anderen Seite, sei zuletzt vor Corona gewesen. Insbesondere die zwangsweise Verlegung auf den August im Jahr 2022, nachdem das Festival dort mehr als 30 Jahre im Juli stattgefunden hatte.

Vereinsrat muss jetzt weiter entscheiden

Das Landratsamt hatte für diese Entscheidung Umweltschutzauflagen als Begründung angeführt. Das Wetter sei immer schlechter als im Juli gewesen. Eben mit dem Negativ–Höhepunkt vor wenigen Tagen.

„Das muss der Vereinsrat entscheiden“, sagt auch Klemms Vize Ruetz. Klar sei, dass es um eine Abwägung zwischen diesen beiden Seiten der Medaille geben müsse. Amelie Klemm ergänzt: „Da ist es sicher auch wichtig, was die jungen Sportler wollen.“

Zum Glück niemand verletzt

Jetzt steht erst mal Schadensbegrenzung auf dem Programm. Da es insbesondere um Schäden an Leihmaterial und Vertragsleistungen geht, geht es weniger um Arbeitsleistung, sondern um finanzielle Herausforderungen für die SG Argental.

Dass niemand verletzt wurde, ist sicher auch dem entschlossenen Handeln zu verdanken, ein bisschen aber vielleicht auch ein Wunder. Ruetz schildert: „Innerhalb von fünf Minuten war der Sturm voll da. Solche Windböen habe ich noch nie erlebt.“

Hier kann gespendet werden

Wer Geld spenden will, kann dies unter dem Stichwort „Unwetterschäden_RIV2023“ auf das Konto DE71 6519 1500 0065 4220 23. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.rock-im-vogelwald.de