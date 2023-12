Kirchenkonzert in Laimnau mit Markus Wolfahrt

Markus Wolfahrt gibt am Freitag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul in Tettnang-Laimnau ein besonderes Adventskonzert. Der Vorarlberger war 34 Jahre Bandleader der Klostertaler, die mit über zehn Millionen verkauften Tonträgern und rund 1700 Konzerten eine der erfolgreichsten Formationen der volkstümlichen Musik waren.

Seit der Auflösung der Band im Jahr 2010 ist der einstige Frontsänger solo unterwegs und regelmäßig bei Live- und Fernsehauftritten zu sehen. Wolfahrt zieht bei seinen Kirchen-Auftritten der Trompete das Flügelhorn vor. „Es klingt weicher und ich erreiche damit schneller die Herzen der Besucher“, so der Volksmusikstar. In Laimnau präsentiert er spezielle „Alpynia“ Klangbilder, aber auch traditionelle Weihnachtsmusik und einige unvergessene Hits der „Klostertaler“.

Zwischen den Musik- und Gesangsvorträgen setzt er sich in den alten Ledersessel und erzählt lustige, besinnliche, nachdenkliche und berührende Geschichten aus seiner Heimat in Wald am Arlberg im Klostertal. Beispielsweise auch aus seiner Familie mit der Mutter und den sieben Geschwistern. „Von meiner Mutter habe ich gelernt, in Demut zu leben und dankbar zu sein“, sagt Wolfahrt, der im Anschluss an seine Adventskonzerte immer den persönlichen Kontakt mit den Besuchern pflegt.

Karten für das Konzert in der St. Peter und Paulkirche gibt es bei der Bäckerei Straub in Laimnau und bei Hubert Enzenmüller, Telefon 0171/6544000 oder per Mail an