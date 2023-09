In Laimnau hat Ende August ein neues Lokal für typisch süditalienische Speisen eröffnet. Im Restaurant „Vesuvio“ gibt’s neben Pizza auch Pasta– und Ofengerichte, ebenso wie das passende italienische Flair dazu. „Bisher ist es gut losgegangen“, so die zufriedene erste Bilanz von Wirtin Ewelina Janos.

Vorerst sei das Restaurant durchgehend ohne Ruhetag geöffnet. Mit bis zu 100 Plätzen drinnen und draußen verträgt das Lokal auch mal eine größere Gruppe.

„Wenn uns die Gäste kennengelernt haben, freuen wir uns auch über Buchungen für Familien– oder Firmenfeiern“, erläutert die gebürtige Polin, die lange Zeit in Italien gelebt hat — und dort wohl nicht nur die italienische Küche lieben gelernt hat. Ganz klar, man spricht italienisch — und entsprechend typisch gestaltet sich auch die Speisekarte.

Koch hat viel Erfahrung in der italienischen Küche

Stolz sind die Betreiber auf „original italienische Zutaten“. Die kommen schon bei den Antipasti oder den verschiedenen Salaten zum Einsatz. Auch die Namen der klassischen Pizzen mit 36 Zentimeter Durchmesser aus dem Steinplatten–Pizzaofen sind sehr neapolitanisch geprägt, von „Napoli“ bis „Santa Lucia“. Calzoni und Ofengerichte gibt es ebenso.

Dabei sei in der „Vesuvio“-Küche viel Know–how im Spiel, so blickt Koch Francesco Di Gennaro auf rund 30 Jahre italienische Küchenerfahrung zurück. Selbstverständlich gibt es zahlreiche Spaghettivariationen, aber auch Penne, Tortelloni oder Gerichte mit den beliebten gelben Bandnudeln Pappardelle.

Warum ausgerechnet Laimnau?

Wichtig ist den Wirtsleuten aber auch, dass die passenden Weine verfügbar sind. Sie bieten sowohl offene Hausweine, wie einen Primitivo oder einen Orvieto an, ebenso eine Auswahl an guten Flaschenweinen aus Italien. Wer Bier lieber mag, bekommt jedoch auch das, ebenso wie Softdrinks.

Dass sie ihr Restaurant ausgerechnet in Laimnau eröffnet haben, sei dem Zufall geschuldet, meint Chefin Ewelina Janos. Je nach Resonanz könne man die Karte noch anpassen — so haben sich die Betreiber beispielsweise noch nicht auf einen Nachtisch festgelegt. Sowohl innen als auch im Außenbereich ist alles frisch eingerichtet und gestrichen, die Möbel wie auch Teile der Kücheneinrichtung sind neu angeschafft worden.

Wie insgesamt in der Gastronomie sei die Personalsituation nicht ganz einfach, meint Janos. Doch mit vier bis fünf Kräften wolle man das stemmen. Die Familien, die am Montagabend im „Vesuvio“ sitzen sind begeistert — so wie die Offenburger Sommerfrischler, die schon bei der großen Antipastiplatte alle den Daumen nach oben halten.

Das sagen die Gäste

Draußen freut sich eine Familie aus der Gegend, dass das „Vesuvio“ nicht nur für jeden Geschmack etwas bietet, sondern auch am Montag geöffnet hat. Bisher gibt es täglich ab 17 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr, sonst bis 22 Uhr, warme Küche, auch zum Mitnehmen.

Was die Chefin begeistert: „Die Lage mitten im Ort und der freundliche Empfang“. Einzig ein Detail fehlt noch: „Das große Panoramafoto, das auf der Facebookseite zu sehen ist, mit Neapel und dem Vesuv, das kommt noch an die Wand im Ristorante“, kündigt sie an.