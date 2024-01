Bunter Mix aus Lumpenkapellen und DJ-Sounds begeistert närrisches Partyvolk

Beste Stimmung ist in der vollen Argentalhalle am Freitagabend beim bewährten Vollgas-Fasnetsauftakt gewesen. Der Musikverein Laimnau als Veranstalter hat das überwiegend junge Partyvolk zum Fasnetsauftakt mit Musikprogramm und Barbetrieb gelockt. Regelmäßig glänzt das Fasnets-Opening-Event mit verschiedenen Lumpenkapellen, die zum Saisonbeginn ihr Bestes geben. So ließen es auch diesmal viele Lumpenkapellen, teils mit über 50 Musikern, krachen - und sorgten für Fasnetspartyatmosphäre (Foto: Olaf E. Jahnke). Mit massivem Gebläse und vollem Einsatz am Schlagzeug dicht am Publikum: Am Start waren unter anderem die Lumpenkapellen Urbach’l, Pressluft aus Niederwangen, Butzlumpa aus dem Westallgäu und Lumu aus Wilhelmskirch. Für die Festzeltstimmung zwischendrin sorgten die DJ-Night-Chiefs bis in den frühen Morgen.