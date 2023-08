Über Jahrzehnte hinweg ist eine Stelle am Ufer der Argen in Laimnau ein beliebter Treffpunkt gewesen, um zu grillen oder auch mal die Füße in den kühlen Fluss zu strecken. Doch seit einigen Wochen ist der Zugang zu dem Gelände abgesperrt.

Ein Zaun soll Besucher vom Betreten abhalten, schon an der schmalen Zufahrtsstraße ist eine Absperrung angebracht. Was viele Argentäler verärgert, hat jedoch gute Gründe.

Von Apflau kommend führte kurz nach der Argenbrücke in Laimnau links ein schmales Sträßchen zu dem Grillplatz im Wald. Was die meisten Besucher während der vergangenen Jahre allerdings nicht gewusst haben dürften: Bei dem Gelände handelte es sich noch nie um eine offizielle Grillstelle, sondern um ein Privatgrundstück. Noch dazu liegt dieses in einem Naturschutzgebiet.

Die Leute haben die Wiese zugeparkt und diese auch beschädigt, Matthias Dingler

Bisher haben die Eigentümer des Waldstücks an der Argen und der Zufahrtsstraße die Nutzung durch Fremde als Grill– und Aufenthaltsplatz aus Kulanz toleriert.

Besucher hinterlassen Müll und parken Wiesen zu

„Nachdem der Besucherstrom und die dadurch entstehenden Begleiterscheinungen in den letzten Jahren stark zugenommen haben, (Parken auf privaten landwirtschaftlich bewirtschafteten Wiesen oder sogar Übernachten im Wohnmobil sowie Müll) hat der Eigentümer jetzt wohl reagiert und den Bereich abgesperrt“, teilt Judith Maier, Pressesprecherin der Stadt, auf SZ–Nachfrage mit.

So schildert es auch Matthias Dingler, dem das Grundstück gehört. Die schmale Straße liegt direkt am Hof seiner Zimmerei, und auch das Waldstück gehört zu seinem Privatgrund. In der Vergangenheit seien Leute oftmals bis direkt in den Wald gefahren oder hätten ihre Autos entlang des Sträßchens abgestellt. „Die Leute haben die Wiese zugeparkt und diese auch beschädigt“, sagt Dingler.

Gelände liegt in Naturschutzgebiet

Im Wald selbst sei außerdem oft Müll liegen geblieben. So habe er sich vor einiger Zeit dazu entschlossen, dem Ganzen ein Ende zu setzen — womit er niemandem etwas Böses wolle. Von vielen werde diese Entscheidung jedoch seitdem nicht respektiert: „Manche zeigen sich sehr uneinsichtig, halten sich nicht an die Absperrung und laufen einfach am Zaun vorbei. Auch die Schilder wurden teils schon beschädigt oder entfernt“, sagt er.

Zuständig sind hier Polizei sowie Ortspolizeibehörde. Ein Verstoß kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden, Lars Gäbler

Durch Gespräche versuche er stets, den Leuten die Situation und seine Beweggründe zu erklären. „Andere wollen schließlich auch nicht, dass Fremde sich auf ihrem Privatgrundstück aufhalten.“ Das Parken in landwirtschaftlichen Wiesen sei zudem verboten, äußert Judith Maier. Matthias Dingler weist außerdem darauf hin: „Unabhängig davon, dass es Privatgrund ist, handelt es sich auch um ein Naturschutzgebiet.“

Diese Regeln gelten in Naturschutzgebieten

Konkret liegt das Gelände innerhalb des Naturschutzgebiets „Argen“, das auf einer Gesamtfläche von knapp 300 Hektar große Teile des Gebiets zwischen dem Zusammenfluss von oberer und unterer Argen bis zur Mündung in den Bodensee umfasst. Das Naturschutzgebiet erstreckt sich über Flächen im Bodenseekreis sowie im Landkreis Ravensburg. Was im Naturschutzgebiet erlaubt ist und was nicht, regelt eine Verordnung.

So sei es beispielsweise verboten, die Wege zu verlassen oder das Gebiet mit motorisierten Fahrzeugen zu befahren, teilt Landratsamtssprecher Lars Gäbler mit. Auch Zelten und das Aufstellen von Wohnwagen beziehungsweise generell Kraftfahrzeuge im Naturschutzgebiet zu parken, sei nicht erlaubt. Laut der Verordnung dürften außerdem die Kiesbänke nicht betreten werden, so Gäbler weiter.

Offizielle Grillstelle im Vogelwald

Allerdings: In Laimnau gibt es eine andere Stelle an der Argen, die als offizieller städtischer Grillplatz ausgewiesen ist. Dieser sei laut Gäbler genehmigt und dürfe auch als solcher genutzt werden. Er befindet sich südlich von Laimnau, direkt am Vogelwald und ist auch bei Google Maps zu finden.

Wer diesen beispielsweise zum Grillen nutzen möchte und sicherstellen will, dass er zum gewünschten Zeitpunkt nicht schon anderweitig belegt ist, sollte sich laut Maier vorab bei der Ortsverwaltung Langnau anmelden.

Inwieweit die geltenden Regeln in Naturschutzgebieten eingehalten werden, könne von Seiten des Landratsamts nicht kontrolliert werden, teilt Lars Gäbler mit. „Zuständig sind hier Polizei sowie Ortspolizeibehörde. Ein Verstoß kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden“, lässt er wissen.