Das Adonia-Musical kommt wieder nach Tettnang ‐ genauer gesagt ins Argental: Rund 70 Teenager werden in nur vier Tagen ein komplettes Musical einstudieren und in Laimnau auf die Bühne bringen. Jedes Jahr in den Herbstferien kommt das Musical-Projekt in die Region. Spielort in diesem Jahr ist mit neuem Organisationsteam die Argentalhalle in Laimnau.

„Hiob“ lautet der Titel des Musicals, das in diesem Jahr von 39 Projektchören an 156 Orten deutschlandweit aufgeführt wird. Der gemeinnützige Verein Adonia hat seinen Sitz in Karlsruhe und versteht sich als unabhängige christliche Jugendorganisation, die eng mit Landes- und Freikirchen zusammenarbeitet.

So läuft das Projekt ab

Ein hauptamtliches Team koordiniert die Musicalfreizeiten, sucht und schult die rund 1000 Ehrenamtlichen, die die Freizeiten durchführen. Die Arbeit wird laut Pressemitteilung durch Campbeiträge, Spenden und die Kollekten an den Konzerten finanziert.

Rund 70 Jugendliche werden bei der Aufführung im Argental mitwirken. Die Teilnehmer kommen aus einem großen Einzugsgebiet, etwa sechs Jugendliche aus Tettnang und Umgebung werden dabei sein. Für diejenigen, die nicht aus der unmittelbaren Umgebung stammen, suchen die Organisatoren noch Gastfamilien für die Übernachtung vom 3. auf den 4. November.

Gastfamilien gesucht

Wer jeweils mindestens zwei Jugendliche aufnehmen kann (Matratze und Kissen reichen als Schlafmöglichkeit, Schlafsäcke werden mitgebracht) oder ein Gästezimmer für eine Betreuungsperson zur Verfügung stellen könnte, kann sich per E-Mail an [email protected] melden.

Im Stück geht es um einen Hotel-Besitzer, der plötzlich obdachlos, krank und von seiner Frau verlassen wird. Sein Vertrauen auf Gott wird auf eine harte Probe gestellt und das Musical befasst sich mit der zentralen Frage aller Fragen: Warum lässt Gott das zu?

Biblische Geschichte von Hiob als Grundlage

Das Stück ist eine moderne Umsetzung der biblischen Geschichte von Hiob, mit mitreißenden Songs, berührenden Theaterszenen und innovativen Show-Elementen. Die Sängerinnen und Sänger treffen sich jeweils zu einem Musicalcamp, das aus zwei Teilen besteht und für die Teilnehmer aus der Region in Biberach stattfindet.

Zunächst gibt es vier Probe-Tage, in denen die zwölf- bis 19-Jährigen unter der Betreuung eines geschulten ehrenamtlichen Mitarbeiter-Teams das Konzertprogramm einüben. Vorab haben die jungen Mitwirkenden bereits die Noten und ein vorproduziertes Album zum Üben erhalten. Danach folgen vier Auftritts-Tage an verschiedenen Orten.

Das Konzert in Laimnau wird dann am Freitag, 3. November, um 19.30 Uhr stattfinden. Der Eintritt wird frei sein, um Spenden nach der Aufführung wird gebeten.