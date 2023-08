Kunstprojekte sollen Demokratisierung unterstützen

Wie können Theaterstücke die Gesellschaft verändern? Wie können Filme die Politik beeinflussen? Wie können kulturelle Vorhaben dabei helfen, eine Demokratie zu festigen? „Tawasol“ ist arabisch, bedeutet „In Verbindung sein“ und ist der Titel eines Netzwerkprojekts, das die Zeppelin Universität (ZU) in Friedrichshafen, die Saint–Joseph Universität in Beirut und die Universität in Tunis miteinander verbindet. Das Projekt wird vom Deutschen Akademischen Austauschdienst bis Ende 2025 gefördert.

Nun haben sich die drei Netzwerkpartner gemeinsam mit den zwei Praxispartnern „Goethe–Institut Ägypten“ und „Ettijahat — Independent Culture“ zum Auftakt des Projekts auf dem Campus der ZU getroffen. „Es war ein sehr inspirierender Projektauftakt“, resümiert die wissenschaftliche Koordinatorin Michèle Brand, akademische Mitarbeiterin für Cultural & Media Policy Studies an der ZU und zusammen mit Juniorprofessorin Meike Lettau für das Projekt verantwortlich. „Es war eine ganz besondere und engagierte Gruppe von Experten“, sagt Brand.

Ziel des Netzwerks Tawasol ist es, kulturelle Formate zu entwickeln, die einen Wissenstransfer in Politik und Gesellschaft ermöglichen können. Außerdem soll noch eine digitale Wissensplattform entstehen, die ebenfalls demokratisches Wissen in die Gesellschaft hinein transportieren kann. „Unsere Studierenden werden in den Bereichen Kulturpolitik und internationale kulturelle Zusammenarbeit fortgebildet“, erläutert Projektleiterin Lettau. In diesem Projekt sei es erforderlich, transdisziplinär und interkulturell zu gestalten. „Der Kultursektor benötigt Fachkräfte, die fähig sind, in internationalen Kontexten zu arbeiten“, sagt Lettau, „diese Fähigkeiten entwickeln sie hier auf hohem Niveau“.

Beim Auftakttreffen wurde in Workshops über die inhaltliche Ausgestaltung, Zielsetzungen, Umsetzungsstrategien, Budgetfragen und Kooperationsabläufe diskutiert. Außerdem wurden die 20 Fellows ausgewählt, die an dem Projekt mitwirken dürfen: Zehn von der ZU, fünf aus Tunesien und fünf aus dem Libanon.

Das nächste Treffen — der erste inhaltliche Workshop — wird bald im Libanon stattfinden. Im November werden alle Projektteilnehmenden wieder nach Friedrichshafen kommen. Erste Präsentationen der Kulturprodukte sind für 2024 geplant.