Kressbronner Rennteam startet in die Wintersaison

Das Rennteam vom SC Kressbronn startete am 31. Oktober freudig und motiviert in die Wintersaison. Pünktlich zum viertägigen Trainingsauftakt am Pitztaler Gletscher kam der ersehnte Schnee. Am Mittwochmorgen ging es gleich mit der ersten Bahn hoch auf die Wildspitze, wo alle 16-Läufer*innen bei besten Pistenverhältnissen und Sonnenschein die ersten Schwünge zogen. Unter der Anleitung unserer engagierten Trainer*innen Johannes Wachter, Niklas Schuler, Claudia Peschel und Gerold Wachter wurden die Läufer*innen trainiert, wobei verschiedene Trainingsformen in den Disziplinen Riesenslalom und Slalom auf dem Programm standen. Obwohl sich das Wetter in der Trainingswoche verschlechterte, trainierten die Läufer*innen motiviert weiter. Es waren vier sehr schöne, sport- und trainingsintensive sowie gesellige Tage. Nun geht es ab Dezember zum Training in die heimischen Berge und auf weitere Trainingslager, die dann endlich wieder in der neuen, vereinseigenen Unterkunft, der Kressbronner Hütte, stattfinden können. Wer mehr über das Rennteam wissen möchte oder auch mal zum Schnuppern kommen mag, kann sich gerne unter [email protected] melden.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.