Kressbronner Rennteam absolviert zwei intensive Trainingstag

Das Rennlaufteam des SC Kressbronn erlebte nach längerer Pause sein erstes Trainingswochenende mit Übernachtung auf der neuen Kressbronner Hütte. Fast vollständig besetzt, wieder mit einem weiteren Schnupperkind, trainierten die Kinder- und Jugendlichen intensiv zwei Tage lang in Damüls bei besten Schnee- und Pistenbedingungen. Am Samstag stand der Riesentorlauf auf dem Programm, am Sonntag übten die Jüngeren Slalom und die älteren Athlet*Innen erneut Riesentorlauf zusammen mit Läufer*innen des Bezirks SSV Süd.

Am Samstagabend erreichte das Wochenende seinen Höhepunkt mit dem Besuch des Bizauer Nikolaus' und seines Knecht Ruprechts. Bei wohliger Kachelofenwärme fand er die richtigen Worte und Ratschläge für jedes Kind. Er lobte auch das ehrenamtliche Engagement des Trainerstabs, die freiwillig viel Zeit mit den Kindern in den Bergen verbringen und die Kinder auf die anstehende Saison vorbereiten, die am 14. Januar mit dem ersten Rennen in Riefensberg starten wird. Wer mehr über das Rennteam wissen möchte oder auch mal zum Schnuppern kommen mag, kann sich gerne melden unter [email protected]