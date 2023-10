Die Saison geht zu Ende: Patrick und Laura Vogt, Pächter des Kiosks am Kressbronner Landesteg, laden am Sonntag, 15. Oktober, bei trockenem Wetter zum Stegfest ein. Verabschiedet werden dabei auch die Schiffe der Weißen Flotte. Los geht's um 12 Uhr.

Die Besucher dürfen sich auf Live-Musik mit den „All Right Guys“ ebenso freuen wie auf Gegrilltes und Gekühltes. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Abschied von der Austria

„Es war eine arbeitsreiche, anstrengende, aber sehr schöne Saison 2023 mit tollen Gästen aus nah und fern“, sagt Patrick Vogt rückblickend im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Seit vielen Jahren steigt unterhalb des Seegartens direkt am Wasser eine Party, bei der nicht nur das Ende einer langen Saison gefeiert wird. „Gemeinsam werden wir mit Musik und Applaus die Schiffe der Weißen Flotte, im speziellen die Austria um 18.15 Uhr, in den Winterschlaf verabschieden. Es wird ein emotionaler Moment werden“, ist der Kioskpächter überzeugt.

Er selbst hat seine dritte Saison hinter sich und den Schritt in die Selbstständigkeit nicht bereut. Auch wenn nicht alles Gold ist, was glänzt: „Wir sind dankbar und glücklich, dass wir diesen Kiosk direkt vor dem herrlichen See bewirtschaften dürfen. Wir konnten viele Stammkunden gewinnen und zahlreiche nette Menschen begrüßen und kennenlernen. Hier ist man nett zueinander, versprüht gute Laune und genießt gemütliche Stunden vor einer traumhaften Kulisse. Natürlich gibt es auch, wie zum Start bis kurz vor Vatertag während Schlechtwetterperioden Momente, in denen man nachdenklich wird.“

Glühwein und Waffeln im Winter

Davon sind Patrick und Laura Vogt, die neben dem Kioskbetrieb auch für alle Tätigkeiten rund um den Fahrkartenverkauf für die Bodenseeschifffahrt sowie für die Schiffsanbindung verantwortlich sind, 2023 weitestgehend verschont geblieben. „Der Sommer hatte Mitte Mai richtig an Fahrt aufgenommen und bis jetzt mitgespielt. Die Sonne und die warmen Temperaturen sind uns bis zum Finale treu geblieben. Nun wird am Sonntag ordentlich gefeiert, bevor es in den wohlverdienten Urlaub geht“, berichtet Laura Vogt.

Ihr Mann Patrick ergänzt: „Unser gesamtes Team bedankt sich herzlich bei allen Gästen und Passagieren der Weißen Flotte für diese großartige Saison. Mit Glühwein, Waffeln und weiteren winterlichen Leckereien werden wir auch während der Wintermonate am Wochenende bei schönem Wetter für euch da sein. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen am Landesteg in Kressbronn.“