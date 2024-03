Werft 1919 startet in den Kultursommer

- Der Kultursommer in der Werft 1919 in Kressbronn startet in Kürzte in die vierte Saison. Laut Veranstalter dürfen sich die Besucher auf ein unterhaltsames, abwechslungsreiches und qualitativ hochwertiges Programm freuen.

„Wir haben es geschafft und können ab Ostern zahlreiche Veranstaltungen mit traumhafter Aussicht präsentieren“, kündigt Eventmanager Emanuel Unser im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ an.

Los geht’s bereits am Sonntag, 24. März, von 12 bis 17 Uhr, mit einer Oster-Bastelaktion für Kinder. Wenn musikalische Acts und Comedians sich das Mikrofon übergeben und die Werfthalle zum Lachen, Toben und Mitsingen bringen, dann startet in Kressbronn der Kultursommer. „Zu ausgewählten Terminen jeweils mittwochs, donnerstags und seit diesem Jahr auch freitags, werden bunte Farben, heiße Klänge und scharfe Witze die Werftbühne erhellen, beschallen und ein unvergessliches Erlebnis bieten. Künstler aus der Region, aber auch über die Grenzen hinaus werden das Publikum mit ihren Auftritten begeistern“, verspricht Emanuel Unser.

Bei der Programmzusammenstellung sei großer Wert darauf gelegt worden, verschiedene Genres für jeden Geschmack anzubieten. Den Anfang macht am kommenden Sonntag ein Kinderprogramm, bei dem die Jüngsten passend zum Frühlingsstart kleine Dinge basteln dürfen. Der Eintritt von fünf Euro beinhaltet eine Apfelsaft-Flatrate. Eine Anmeldung ist laut Ankündigung der Werft 1919 nicht erforderlich.

Am Mittwoch, 29. Mai, gastiert Lennard Rosar in der Werft. Mit satirischen Erzählungen aus dem alltäglichen Leben aber auch poetischen Kurzgeschichten weist der Kölner spielerisch und humorvoll auf heutige Gesellschaftsprobleme hin. Zeitgleich liefert er Denkanstöße für Veränderungen.

Mit Witz und Feingefühl durchquert Klara Finck am Freitag, 12. Juni, spielerisch unterschiedliche Blickwinkel und lässt dabei die Welt herrlich unerklärt. „Die Komikerin und Vollblutmusikerin besticht nicht nur durch ihr brillantes Klavierspiel und ihre originelle Fantasie“, heißt es auf ihrer Webseite.

Mit Joscho Stephan kehrt am Donnerstag, 20. Juni, ein Musiker nach Kressbronn zurück, der in seinem Metier wohl seinesgleichen sucht. Der Gitarrist versteht es wie kaum ein anderer, Gypsy Swing nicht nur mit den bekannten Klassikern des Genres zu interpretieren, sondern mit lateinamerikanischer Musik, klassischen Elementen und Rock zu verknüpfen.

Außerdem auftreten wird der Magier Nikolai Striebel mit seiner „Rhapsody in Magic“ am Mittwoch, 10. Juli, sowie Stand-Up Comedy-Star Matthias Jung am Donnerstag, 11. Juli, und Liedermacherin Laura Braun am Freitag, 12. Juli. Für alle, die sich einen der Plätze reservieren möchte, hat Emanuel Unser einen Tipp: „Noch schnell vor dem Einlass ein Abendessen genießen? Kein Problem - einfach einen Tisch im Werftrestaurant reservieren und direkt im Anschluss den extra reservierten Sitzplatz einnehmen.“