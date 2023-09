Weiterer „Clean Up Day“ am 7. Oktober geplant

Die vergangenen „Clean Up Days“ waren ein Erfolg und es kam der Wunsch auf, weitere Müllsammelaktionen zu organisieren. Im Rahmen der Deutschen Aktionstage für Nachhaltigkeit findet daher am Samstag, 7. Oktober, ein weiterer Bodensee „Clean Up Day“ statt. Die Gemeinde und die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH freuen sich über viele Hände. Die Tourist–Information Kressbronn hat an diesem Tag von 10 bis 12 Uhr geöffnet und gibt kostenfreie, wiederverwendbare Müllsäcke (Foto: Gemeinde) und Zangen aus. Auch schon unter der Woche können diese zu den Öffnungszeiten der Tourist–Information abgeholt werden. Ebenso befindet sich dort eine zentrale Müllsammelstation, an der man seinen gesammelten Müll entsorgen kann.