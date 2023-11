Die Weihnachtsbaumaktion soll Wünsche wahr werden lassen, die sich arme Familien ihren Kindern sonst nicht erfüllen könnten. Ein zweijähriges Mädchen aus Kressbronn etwa wünscht sich einen kuschelig warmen Pulli, ein Junge einen Fußball, ein Mädchen möchte mal im Drogeriemarkt etwas für sich einkaufen.

Es gibt viele, oft auch nur kleine Wünsche, die sich viele Familien auch in unserer Region einfach nicht leisten können.

Wer hinter der Aktion steckt

Um Kindern und Jugendlichen aus finanziell nicht so gut gestellten Familien im Bodenseekreis eine Freude mit einem Geschenk am Weihnachtsfest zu bereiten, starten der Club Soroptimist Friedrichshafen/Bodenseekreis und die Familientreffs des Jugendamts Bodenseekreis dieses Jahr zum 17. Mal eine Weihnachtsbaum-Aktion.

Club Soroptimist International Friedrichshafen/Bodensee ist ein weltweites Netzwerk berufstätiger Frauen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren.

Wie die Weihnachtsbaumaktion funktioniert

Vierzig „Wunschzettel“ werden dieses Jahr am Weihnachtswunschbaum in der Buchhandlung Lesb@r in Kressbronn ab dem 18. November hängen, verrät Inhaberin Bettina Galbusera.

Auch in Langenargen gibt es einen Wunschbaum. Die Aktion unterstützen (von links) Ole Münder (Bürgermeister Langenargen), Petra Flad (Familientreff Langenargen) und Katrin Stehle (Soroptimist International Club Friedrichshafen/Bodensee). (Foto: Soroptimisten )

Insgesamt 507 anonymisierte Wunschzettel in Form von Geschenkanhängern gibt es dieses Jahr an den Weihnachtsbäumen oder Adventskränzen der weiteren acht Standorte, die mit im Boot sind. Die Zahl ist laut Julia Baur von den Soroptimisten im Vergleich zum letzten Jahr in etwa gleich geblieben.

Ab wann man sich die Wunschzettel nehmen kann

Ab Samstag, 18. November, können Spender einen oder auch mehrere Wunschzettel abnehmen und das Geschenk im Wert von 25 bis 30 Euro besorgen. „Wir freuen uns auch über Geldspenden, die dann beispielsweise für einen Kinobesuch verwendet werden können“, sagt Daniela Baumhauer von den Soroptimisten.

Auch in der Raphal-Apotheke steht ein Baum (von links): Rudolf Wenzler (Inhaber der Raphael Apotheke), Nina Eble (Leiterin Familientreff Meckenbeuren) und Margitta Bohn (Soroptimist International Club Friedrichshafen/Bodensee). (Foto: Gemeinde Meckenbeuren )

Bis zum 4. Dezember sollten die verpackten und mit dem Geschenkanhänger versehenen Geschenke an den jeweiligen Standorten abgegeben werden. Die Mitarbeiter der Familientreffs an den verschiedenen Standorten bringen die Geschenke kurz vor Weihnachten persönlich zu den Familien“ erklärt Natalie Kugel vom Familientreff Kressbronn.

Warum sicher ist, dass die Hilfe bei den Richtigen ankommt

Besonders dankbar ist der Club Soroptimist für die gute Zusammenarbeit mit den Familientreffs des Jugendamts Bodenseekreis. Die Mitarbeiterinnen kennen die Familien vor Ort sehr gut und wissen genau, was die einzelnen Kinder und Jugendlichen sich wünschen.

Ein Dank des Club Soroptimist geht auch an alle Kooperationspartner und an die Spender der letzten Jahre.

Immer große Resonanz auf die Aktion

Fasziniert sind die Organisatorinnen jedes Jahr davon, wie liebevoll und kreativ die Geschenke von den Spendern verpackt werden. Es gebe Karten mit persönlichen Worten und wunderschöne Päckchen.

Die Bärenapotheke ist schon sehr lang mit dabei, hier Barbara Bär (Bären Apotheke), Sabine Pfeifer (Familientreff Tettnang), Katrin Stehle (Soroptimist International Club Friedrichshafen/Bodensee). (Foto: Soroptimist )

„Oft sind die Wunschzettel schon nach ein paar Tagen alle abgehängt“, erzählen Julia Baur und Daniela Baumhauer. Manche Menschen seien richtig traurig, wenn sie zu spät kommen.

Die Organisatorinnen hoffen nun, dass die Weihnachtsbaum-Aktion auch dieses Jahr wieder erfolgreich wird und sich viele Spender beteiligen, um den Kindern einen Herzenswunsch zu erfüllen.

Hier stehen die ganzen Weihnachtswunschbäume

Weihnachtswunschbäume stehen an folgenden Standorten: In Friedrichshafen bei Buchhandlung Fiederer und im Blumenhaus Mayer. Bei Baumhauer Outdoorsport in Meckenbeuren/Friedrichshafen, in der Buchhandlung Ravensbuch in Markdorf, in der Wilhelm-Schussen Schule in Kehlen. In der Raphael-Apotheke in Meckenbeuren, in der Bären Apotheke in Tettnang, in der Buchhandlung Lesb@r in Kressbronn sowie seit letztem Jahr im Rathaus in Langenargen.