Aufgrund einer bevorstehenden Baumaßnahme auf der Bodensee–Gürtelbahn (KBS 751) informiert die Deutsche Bahn über die Auswirkungen bei den Zügen der Linie IRE 3, RE 5 und RB 93 auf der Strecke zwischen Kressbronn und Lindau. Dort kommt es zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr mit Bussen.

Die genannten Linie sind in der Zeit von Samstag, 9. September, bis Montag, 11. September, von dieser Maßnahme betroffen. Durch Gleiserneuerungen in Lindau wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Expressbusse IRE 3 fahren die Strecke Kressbronn, Lindau, Reutin mit Halt in Wasserburg oder Nonnenhorn und die Ersatzbusse RB 93 fahren Kressbronn, Lindau, Reutin mit Unterwegshalt.

Das sind die Ersatzhaltestellen

Ersatzhaltestellen sind Kressbronn Bahnhof, Nonnenhorn Gasthof Adler, Wasserburg Bahnhof, Enzisweiler Einkaufszentrum, Lindau Aeschach AOK, Lindau Insel (Bahnhofsvorplatz), Lindau Reutin Bahnhof/Berliner Platz (in der Kemptener Straße).

Die Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind auf bahn.de sowie im DB Navigator verfügbar. Eine Übersicht aller Ersatzhaltestellen der DB Regio Baden–Württemberg finden sich auf der Seite Regio Baden–Württemberg.

Tagesaktuelle Informationen zu allen Baustellen stehen im Internet unter: bauinfos.deutschebahn.com.