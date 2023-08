Jahrelang war das Blockheizkraftwerk (BHKW) im Bildungszentrum Parkschule Thema vieler Diskussionen, weil es bis Ende 2021 mit Palmöl betrieben worden war. Jetzt geht es darum, dass die Anlage aus den 1990er–Jahren am Ende ihrer Lebensdauer angekommen ist. Eine Machbarkeitsstudie soll aufzeigen, welche Energiequelle zukünftig genutzt werden kann.

Thomas Hegele, Beauftragter für Klimaschutz bei der Gemeinde, wies in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause daraufhin, dass aktuell mit einem Gaskessel geheizt werde, der nur für Spitzenlasten vorgesehen gewesen sei. Sein Appell: „Wir müssen handeln.“

65 Prozent erneuerbare Energie

Es gehe darum, ein Strukturkonzept für zukünftige Energiequellen mit 65 Prozent erneuerbarer Energie umzusetzen. Dazu komme, dass sich die Förderbedingungen ändern würden. Neue Fördermittel könnten für eine Versorgung von 17 Gebäuden oder 101 Wohnungen beantragt werden.

Bislang versorgt das BHKW das Bildungszentrum, Hallenbad, Parkturn– und Seesporthalle sowie Parkkindergarten samt Schlössle und Lände mit Wärme. Bis Ende 2021 erfolgte der Betrieb mit Palmöl. Ein Kraftstoff, der seit Langem aus ökologischen Gründen in der Kritik steht.

Fördermittel nutzen

Eine Machbarkeitsstudie zeigt Thomas Hegel zufolge die Möglichkeiten auf. Es liege ein Angebot mit Fördermanagement, Simulation, Projektsteuerung und Fachplanung vor. Für rund 138.000 Euro sei auch eine geohydrologische Pilotanlage enthalten, erläuterte der Fachmann. Eine Förderzusage des Bundes für effiziente Wärmenetze (BEW) liege ebenfalls bereits vor.

Klaus Klawitter (CDU) sprach sich gegen eine Machbarkeitsstudie aus. Er verwies auf die neue Tettnanger Energiegesellschaft, die auf Hackschnitzel setze. Diesen Möglichkeit fand auch sein Fraktionskollege Karl Bentele überlegenswert. Stefan Fehringer (BWV) konnte sich eine Beteiligung vorstellen — und sah entsprechendes Potenzial für einen allgemeinen Ausbau des Nahwärmenetzes.

Frage der Dimension

Daniel Enzensperger bestätigte, dass es genau darum gehe, nämlich um ein Nahwärmenetz. Allerdings, so fragte der Bürgermeister: „Was wollen wir überhaupt — in welcher Dimension soll das geschehen?“ Aus den Reihen der Grünen–Fraktion erfolgte in dem Zusammenhang der Hinweis, dass eine Hackschnitzel–Lösung allenfalls noch für zehn Jahre möglich wäre.

Verschiedene Vorschläge, wie ein „Kaltes Netz“, das am Bachtobel vorgesehen ist (Hermann Wieland, CDU), Nutzung des Seewassers oder anderer Energiequellen (Dieter Mainberger, BWV) wurden ebenfalls diskutiert. Martina Knappert–Hiese (GUBB) schlug vor, sich jedenfalls nicht allein auf Hackschnitzel zu beschränken.

Druck ausüben

Klimaschutzexperte Hegele regte an, untersuchen zu lassen, welche Lösungen am besten passen. Er befürwortete eine Wirtschaftlichkeitsberechnung auf aktuellem Stand. Außerdem wolle man wenigstens eine Alternative vorhalten. Bürgermeister Enzensperger war wichtig: „Was wir in Kressbronn planen, entscheiden wir selbst.“

Kämmerer Matthias Käppeler erinnerte an die erforderliche Sanierung des Hallenbads — in dem Zusammenhang sei eine Förderung auch entscheidend von erneuerbaren Energien abhängig, daher müsse man ein Signal in die richtige Richtung setzen. „Von Seiten der Kämmerei wollen wir hier schon Druck ausüben“, mahnte der Kämmerer.

Notwendigkeiten der Erhaltung und Redundanz erforderten aktives Handeln. Auch er schätzte, dass das Thema Hackschnitzel in zehn Jahren vorbei sei. Bis auf die CDU–Fraktion, aus der vier Gegenstimmen kamen, sprachen sich schließlich alle Gemeinderäte für eine Machbarkeitsstudie aus.