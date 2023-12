Was für eine wunderbare Nachricht: Der kleine Nias hat die komplizierte Operation gut überstanden, bei der ihm ein Hirntumor entfernt wurde. Und nicht nur das: „Alle sind überrascht, dass er schon relativ fit ist“, erzählt seine Mutter. Weihnachten kann die Familie aller Voraussicht nach in ihrem neuen Zuhause in Kressbronn feiern.

Die enorme Erleichterung ist Kristina Härter bei dem Telefonat mit Schwäbische.de anzuhören. Sie und ihr Mann Felix sind gerade dabei, ihren zweijährigen Sohn für einen Spaziergang an der frischen Luft anzuziehen. Der riskante Eingriff an der Universitätsklinik in Greifswald an der Ostsee ist erst etwas mehr als zwei Wochen her.

Name bedeutet „kleines Wunder“

Acht Stunden lang operierten Professor Henry Schroeder, Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie, und sein Ärzteteam den Jungen. Acht lange Stunden, in denen die Eltern um das Leben ihres Sohnes bangten. Dann überbrachte der Professor die erlösende Nachricht: Nias hat es geschafft.

Empfohlene Artikel Freunde sammeln Spenden Schockdiagnose seltener Hirntumor: Der große Kampf des kleinen Nias q Kressbronn

Dass der Tumor komplett von den umliegenden Hirnzellen getrennt und über die Nase entfernt werden konnte, ist für Kristina und ihren Mann Felix „ein wahres Wunder“. Passend zum Namen ihres Sohnes, der nach einer indonesischen Insel benannt ist, auf der seine Eltern 2012/2013 zusammen mit Freunden und dank Spendengeldern ein Kinderheim aufgebaut haben. Nias bedeutet „kleines Wunder“.

Der kleine Nias kämpft um sein Leben. Er hat einen seltenen Hirntumor. Das Foto entstand vor seiner Hirn-OP. (Foto: Stefanie Schneider )

Umzug nach Teneriffa geplant

Der Zweijährige verbrachte eine Nacht auf der Intensivstation, ein paar Tage später konnte er bereits zu Mutter und Vater ins Zimmer im Elternhaus des Förderkreises für tumor- und leukämiekranke Kinder neben der Uniklinik. Er leide noch unter den Nachwirkungen des Eingriffs, habe Albträume, nach wie vor Schmerzen und brauche sehr viel Körperkontakt.

Ansonsten sei Nias aber wie ausgewechselt. „Die Atmosphäre in dem Haus ist heimelig, und es gibt ein großes Spielzimmer. Es ist fast wie ein Zuhause“, erzählt Kristina Härter, die aus Bad Waldsee kommt, von allen Tini genannt wird und früher den Nachnamen Metzler trug.

Liebevoller Zusammenhalt: Vor der komplizierten OP in der Uniklinik in Greifswald ist gegenseitiges Mutmachen angesagt. (Foto: privat )

Freunde und Familienangehörige haben derweil den Umzug in eine neue Wohnung in Kressbronn übernommen. Eltern und Sohn standen im Sommer kurz davor, nach Teneriffa auszuwandern. Doch Mitte Juli erhielten sie in der Universitätsklinik in Ulm die Schockdiagnose, dass Nias einen schnell wachsenden Hirntumor hat. Der Zweijährige bekam daraufhin eine Chemotherapie in mehreren Blöcken und viele Schmerzmittel.

Weihnachtsbaum steht schon

Der Vater hätte auf der spanischen Kanareninsel die Leitung der Grundschule an der Deutschen Schule übernommen. Ursprünglich stammt der 38-Jährige aus Erding bei München und unterrichtete zuletzt an der Ludwig-Dürr-Schule in Friedrichshafen die Klassen eins und zwei. Nias sollte ab 1. September auf Teneriffa den Kindergarten besuchen. Der Mietvertrag für ihr Haus am Bodensee war bereits gekündigt.

Wir sind unendlich dankbar und von der großen Menschlichkeit und Empathie in unserem Umfeld überwältigt. Tini Härter

„Unsere Lieben hängen gerade noch Schränke auf, richten alles ein, sogar einen Weihnachtsbaum haben wir schon. Wenn wir voraussichtlich Ende der Woche heimkommen, finden wir ein gemachtes Nest mit weihnachtlicher Stimmung vor. Wir sind unendlich dankbar und von der großen Menschlichkeit und Empathie in unserem Umfeld überwältigt“, sagt Tini Härter.

Wirt unterstützt Spendenaktion

Der große Dank der Eltern geht entsprechend auch an alle Menschen, die mitgefiebert, Daumen gedrückt, gebetet oder sie auf GoFundMe unterstützt haben. Enge Freunde riefen auf der Internetplattform eine Spendenaktion ins Leben. Nur ein Beispiel: Christoph Vögele, Wirt des Lokals „Beim Josl“ in Bad Waldsee, veranstaltete ein Dartturnier zugunsten der Aktion. Dabei kamen 500 Euro zusammen.

Was für eine wunderbare Nachricht: Der zweijährige Nias hat die achtstündige OP gut überstanden. (Foto: privat )

Das Geld ist längst nicht nur dafür gedacht, die neue Wohnung einzurichten. Tini Härter, die Real- und Sonderschullehrerin ist, ging in unbezahlte Elternzeit. Deshalb fehle der Familie ein Gehalt, auf das sie in Deutschland angewiesen sei, so die 35-Jährige. Außerdem sollen mit den Spenden besondere Behandlungen finanziert werden.

Zur Bestrahlung nach Heidelberg

Zumal der schwere Weg des zweijährigen Nias noch nicht zu Ende ist: „Als Nächstes steht eine Bestrahlung an der Uniklinik in Heidelberg an, vielleicht schon im Januar. Damit soll sichergestellt werden, dass auch wirklich keine Krebszelle übrigbleibt“, berichtet Tini Härter.

Neue Kraft dafür will die Familie über die Weihnachtszeit in Kressbronn tanken. Nach sechs Monaten, die von Nias schwerer Krankheit und die große Sorge um den Jungen geprägt waren, setze Erschöpfung ein: „Wir brauchen jetzt alle Zeit zum Heilen.“

Wer die Kressbronner Familie finanziell unterstützen will, hat dazu weiterhin die Möglichkeit im Internet unter www.gofundme.com/f/vom-lebenstraum-zum-albtraum