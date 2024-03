Vortrag zum Thema „Generationswechsel im Verein“

Im Anschluss wurde ein Überblick über das Vereinsförderprogramm der Gemeinde Kressbronn gegeben. Dabei wurde nicht nur die finanzielle Unterstützung thematisiert, sondern auch aufgezeigt, wie Vereine mit Hilfe der Gemeinde ihre Präsenz erhöhen können. Dies kann beispielsweise über die Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde Kressbronn a. B., die Teilnahme an Großveranstaltungen oder die Platzierung im Veranstaltungskalender geschehen.

Der Helferkreis „Geflüchtete in der Turnhalle“ berichtete im letzten Teil der Sitzung eindringlich über die Situation von über 50 Menschen in der Turnhalle der Parkschule und stellte seine Arbeit vor. Die anwesenden Vertreter luden zum Dialog ein und zeigten Interesse an Ideen und Maßnahmen zur Integration der Geflüchteten in den örtlichen Vereinen und Institutionen. Der Helferkreis, aktuell bestehend aus vier Aktiven, ist telefonisch erreichbar unter Telefon 07543/4900601 und auch unter „Vereine“ auf der Homepage der Gemeinde Kressbronn a. B. zu finden. Lothar Brück, Vertreter des neu aufgestellten Seniorenrates, bot ebenfalls eine Zusammenarbeit und Dialogbereitschaft mit allen Vereinen an.

Sitzungsunterlagen sind online