„Wo gehobelt wird, da fallen Späne“: Es gibt einige Redensarten, die verdeutlichen sollen, dass Fehler passieren können. Mit dieser kommentierte Bürgermeister Daniel Enzensperger in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch die Fehlplanung der Tettnanger Straße.

Das Problem: Der Bereich nach der Einfahrt aus der Friedrichshafener Straße ist zu eng, in der Kurve kommen zwei Lastwagen nicht aneinander vorbei.

Jetzt muss der Radius erweitert werden. Der Chef des zuständigen Ingenieurbüros erklärte, wie es dazu kam.

Gerüchteküche brodelt

Die „Schwäbische Zeitung“ berichtete bereits über die Engstelle, nachdem mehrere Kressbronner darauf hingewiesen hatten. Wie Raphael Armbruster, Leiter des Amts für Gemeindeentwicklung und Bauwesen, am Mittwoch sagte, stehe das Thema auf der Tagesordnung, um darzustellen, wie mit dem Problem umgegangen werde und um zu verhindern, dass die Gerüchteküche weiterhin brodle.

Engstelle: Ein Lastwagen kommt in der Tettnanger Straße einigermaßen um die Kurve – vorausgesetzt, es kommt kein zweiter entgegen. (Foto: pr )

Zum Hintergrund: Im Zuge der Erschließung des neuen Baugebiets Bachtobel wurde die Tettnanger Straße saniert und neugestaltet. Unter anderem ließ die Gemeinde westlich entlang der Straße einen Geh- und Radweg anlegen. Bereits vor der Fertigstellung seien Stimmen laut geworden, dass der Kurvenbereich zu eng ist, teilte Raphael Armbruster mit. Das zuständige Ingenieursbüro habe nach Rücksprache versichert, dass alles korrekt sei. Die Planung sei darüber hinaus, da es sich um eine Kreisstraße handelt, vom Straßenbauamt genehmigt worden.

Ein Fahrversuch Ende Juli zeigte laut Amtsleiter jedoch, dass ein Sattelzug und ein Traktor mit großem Anhänger nicht problemlos aneinander vorbeikommen: „Entweder muss einer warten oder zurückstoßen. Die Problematik bestand schon vorher, die Situation hat sich nicht verschlechtert“ ‐ aber eben auch nicht verbessert. Vor der Neugestaltung der Straße hätten Fahrzeuge in einen Grünbereich ausweichen können, dort befindet sich jetzt der Geh- und Radweg.

Gehweg wird verlegt

Die Lösung, die das Büro ausarbeitete und die vom Landratsamt inzwischen abgesegnet wurde, sieht folgendermaßen aus: Der Geh- und Radweg wird etwas schmaler, um 1,25 Meter nach Westen verschoben und der Kurvenradius erweitert, „so dass sich Lastwagen nicht mehr in die Quere kommen“, versicherte Raphael Armbruster.

In der Folge entfällt das Bankett. Die entsprechende Fläche gehört der Gemeinde. Der Gehweg rückt bis auf fünf Zentimeter an das benachbarte Privatgrundstück heran. Wo die Außenlinie verlaufen wird, ist aktuell bereits abgesteckt.

Den Fehler müssen wir auf unsere Kappe nehmen. Bernd Zimmermann

Die Fläche des betroffenen Gehwegabschnitts beträgt der Sitzungsvorlage zufolge 69,5 Quadratmeter. Der Bordstein muss demnach auf einer Länge von etwa 29 Metern umgesetzt werden. Wann die Engstelle beseitigt sein wird, steht noch nicht fest. Aktuell laufen die Abstimmungen mit der Baufirma, wie der Amtsleiter berichtete. Die Gesamterschließung des Baugebiets Bachtobel soll Ende November abgeschlossen sein ‐ inklusive Kurvenbereich in der Tettnanger Straße.

Fehler zieht sich durch

Die Gemeinde sieht die Verantwortung für die Fehlplanung beim Planungsbüro, zumal dieses mehrfach auf den Sachverhalt hingewiesen worden sei. Der Chef übernimmt diese Verantwortung auch: „Den Fehler müssen wir auf unsere Kappe nehmen“, sagte Bernd Zimmermann in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch.

Der entscheidende Fehler sei in einer sehr frühen Phase passiert, nämlich bei der Übernahme der Grundlagendaten von einem anderen Büro, und habe sich in der weiteren Abstimmung durchgezogen.

Daniel Enzensperger bezeichnete die Fehlplanung als „unglücklich“. Inzwischen seien die Verantwortlichkeiten aber geklärt, „und wir müssen das Beste daraus machen“.

An der Zusammenarbeit mit der Zimmermann Ingenieursgesellschaft will der Bürgermeister festhalten, denn diese sei in der Vergangenheit gut und vertrauensvoll gewesen. Außerdem sei das Planungsbüro sehr souverän mit dem Problem umgegangen und eine kulante Lösung gefunden.

Neue Checkliste

Klar ist, dass der entstandene Schaden übernommen werden muss und die Gemeine den Verursacher in Regress zu nehmen hat, ist in der Vorlage zu lesen. Die genauen Kosten für die Fehlerbehebung könnten noch nicht beziffert werden, würden aber im mittleren bis höheren vierstelligen Bereich liegen.

Die Folge: In Zukunft will die Gemeinde Kressbronn genauer auf die Arbeit externer Büros schauen. Raphael Armbruster kündigte an: „Um Fehler zu vermeiden, haben wir eine Checkliste für Straßenplanungen erstellt, die zusammen mit Experten fortgeführt und ergänzt wird.“