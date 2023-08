Viertklässler reisen ins „Dinoland“

„Es ist ein wunderschöner Samstagmorgen…“ So beginnt das Theaterstück, das die vierte Klasse des Bildungszentrums Parkschule (BZP) zusammen mit ihrer Deutschlehrerin, Monika Graf, gemeinsam im Rahmen eines Projektes geschrieben und inszeniert hatte und einem begeisterten Publikum präsentierte.

Jung und Alt ließen sich von der fantastischen Geschichte mitreißen und folgten der Protagonistin Marie in ihr Abenteuer im „Dinoland“. Die Geschichte bot auch soliden Fantasy–Stoff: Eine Prise „Magisches Baumhaus“, ein wenig „Narnia“, etwas Gebrüder Grimm und ganz viel, was die Kinder selber bewegt: Aufgaben, die zu groß erscheinen, Herausforderungen, denen man sich zunächst nicht gewachsen sieht, Hemmungen, die man überwinden muss. Nach bestandenen Prüfungen gelingt es Marie gemeinsam mit ihren neuen Dino–Freunden, deren Land vor dem Untergang zu bewahren, die „böse Magierin“ wird letztendlich durch Mut und die Kraft der Freundschaft besiegt. Was für ein guter Abschluss der Grundschulzeit. Nach den Sommerferien beginnt für alle ein neues Abenteuer.