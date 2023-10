Nach einem Fest in der Kressbronner Festhalle ist es am frühen Dienstagmorgen in der Hemigkofener Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurden laut Polizeibericht zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren sowie zwei 17- und 19-jährige Frauen verletzt.

Der Auseinandersetzung war offenbar ein Annäherungsversuch von vier Jugendlichen an die beiden 17 und 19 Jahre alten Frauen auf dem Fest vorangegangen.

Vier Jugendliche beleidigen und schlagen Männer

Nachdem diese sowie deren männliche Begleiter die Jugendlichen abgewiesen hatten, lauerten die vier den beiden Pärchen auf dem Nachhauseweg auf, beleidigten die beiden 19- und 21-jährigen Männer und schlugen auf sie ein.

Die beiden Frauen wurden von den vier Jugendlichen zu Boden gestoßen. Dabei wurden sowohl die beiden Männer als auch die Frauen leicht verletzt. Erst als eines der Opfer die Polizei rief, ließen die Täter von ihnen ab und flüchteten.

Die Beamten konnten die vier Tatverdächtigen, von denen einer den Opfern flüchtig bekannt war, rasch ermitteln. Die vier Jugendlichen müssen nun mit Anzeigen wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung rechnen.