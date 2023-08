Morgenstimmung am See, Kino, Singen: Die Campingkirche in Gohren bietet in den Sommerferien nicht nur Gottesdienste. An manchen Tagen nutzen um die 100 Kinder das Programm, das ein 70–köpfiges Team stemmt. Vor Kurzem stand eine besondere Feier an.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst unter den großen Schatten spendenden Eichen am Bodenseeufer des Campingplatzes Gohren ist das 40–jährige ökumenische Bestehen der Campingkirche gefeiert worden. Aber eigentlich gibt es sie schon seit 1965. Jedoch kamen damals die Pfarrer abwechselnd und „nur“ sonntags.

Programm in den Sommerferien

Der ehemalige Leiter Manfred Zoll erinnert sich an die Anfänge und berichtet, dass die Geistlichen zunächst auf dem Anhänger eines Schleppers standen, der als Kanzel diente. Erst nach und nach sei das Bedürfnis nach „mehr“ entstanden und so wurde 1983 die offizielle Zusammenarbeit der evangelischen Organisation „Kirche unterwegs“ mit der katholischen Diözese Rottenburg Stuttgart dauerhaft etabliert.

Mit einem festen Programm über acht Wochen hinweg während der Sommerferien gibt es je nach Wetter und Interesse verschiedene Angebote für Kinder, Familien oder Erwachsene. Angefangen bei einer Morgenstimmung am See, über ein Kino für die Großen, das Kinderprogramm mit Liedern und Basteln, bis hin zum schicken Casino–Abend mit Cocktails. Und nicht nur das.

Zeit für sich und andere

„Man hat Zeit. Zeit für sich, für seinen Partner und für die Familie. Viele Leute suchen aber auch den Kontakt mit anderen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch über Gott und die Welt reden zu können“, erzählt Gertrud Geiger. Mittendrin im turbulenten Geschehen zu sein, darauf freut sie sich auch in diesem Jahr wieder.

Die Gemeindereferentin in der Seelsorgeeinheit Ravensburg–West verbringt hier jedoch nicht ihren Urlaub, sondern teilt sich die Leitung der Campingkirche mit ihrer evangelischen Kollegin Marlene Gruhler. Sie sorgen zusammen mit dem gut 70–köpfigen ehrenamtlichen Mitarbeiterteam dafür, dass während der Sommerferien auch rund um das Kirchenzelt so richtig die Post abgeht.

Konfession spielt keine Rolle

„Ja, bei uns herrscht immer ein reges Treiben. Manchmal sind um die 100 Kinder da. Gerade beim Bringen oder Abholen der Kinder suchen aber auch viele Eltern das gezielte Gespräch“ erzählt Marlene Gruhler. „Und von den Jugend– und Erwachsenenangeboten lassen sich auch viele Gäste begeistern, die sich sonst eher nicht im kirchlichen Umfeld bewegen“, sagt die Diakonin.

Alter und Konfession spielten dabei keine Rolle, wie Gertrud Geiger betont. „Ich bin gerne nah an den Menschen dran“, sagt sie. „Und gerade die Nähe und Nahbarkeit wird von vielen Urlaubsgästen sehr geschätzt“, so ihre Erfahrung. Der eigentliche Schatz sei die gute und unkomplizierte ökumenische Zusammenarbeit.

„Hier hat man die Zeit und die Muße für Gespräche, die im normalen hektischen Leben oft zu kurz kommen“, weiß Diakon Dieter Walser. Er berichtet aus seiner langjährigen Zeit als hauptamtlicher Leiter von einer Taufe, einer goldenen Hochzeit oder von Trauergesprächen, die im „normalen Alltag“ nicht stattgefunden hätten. Menschen erzählten von „schlechten Erfahrungen“, die sie mit der Kirche beziehungsweise deren Vertretern gemacht hätten und seien froh, dass hier jemand da sei, „mit dem man reden kann“.

Urlauber schätzen das Angebot

Dies bestätigt Susanne Faas. Sie kommt mit ihren drei Kindern — inzwischen auch mit zwei Enkeln — seit 28 Jahren regelmäßig auf den Campingplatz Gohren. „Wir haben viele schöne Erinnerungen, es gibt viele Freundschaften, die sich seit Jahren gehalten haben. Und das Programm der Campingkirche ist immer wieder echt klasse für die Kinder, aber auch für uns Erwachsene“, freut sich die Urlauberin aus Göppingen.

Ihr pflichtet Karin Fischer bei. Sie ist seit 15 Jahren Dauercamperin und findet es eigentlich nie langweilig. Das kirchliche Angebot sei bereichernd und gebe Impulse und Kraft für den Alltag. „Der Blick auf die Berge und den See, was will man mehr. Selbst wenn man nur ein Wochenende hier ist, es ist Erholung pur.“