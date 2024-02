VHS-Kurs soll „klimafit“ machen

Die Volkshochschule Bodenseekreis bietet ab Donnerstag, 11. April, den mehrtägigen Kurs „klimafit“ an. Thema ist das Klimaschutzmanagement auf lokaler Ebene, heißt es in der Ankündigung.

An sechs Kursabenden - vier in der Parkschule Kressbronn und zwei online - erfahren interessierte Bürgerinnen und Bürger etwas über das Klimaschutzmanagement in Kressbronn und weiteren Kommunen im Bodenseekreis. Außerdem werde geklärt, wie sie sich daran beteiligen können.

Teilnehmer lernen die Ursachen der Klimakrise von der globalen über die regionale hin bis zur lokalen Ebene kennen und, was sie in ihrem Umfeld dagegen tun können. Dabei sollen die Kursteilnehmer die Möglichkeit haben, sich mit führenden Klimawissenschaftlern, regionalen und lokalen Experten sowie Initiativen auszutauschen. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro. Der Kurs kann ab sofort online unter vhs-bodenseekreis.de/KB104530KR gebucht werden.

Die Klimakrise sei, so die Mitteilung des Landratamtes, längst auch in Deutschland angekommen. „Häufigere Starkregenereignisse, Dauerregen, aber auch Dürren und immer mehr Hitzetage gehören leider mittlerweile auch hier zum Alltag.“ Aber wie können sich Städte und Gemeinden gegen die Folgen der Klimakrise wappnen? Wissen dazu vermittele der Volkshochschulkurs „klimafit“ unter Leitung der beiden Klimaschutzmanagerinnen Dorothea Hose-Groeneveld und Johanna Volz in Kressbronn statt.

Das Angebot richtee sich an alle, die den Klimaschutz voranbringen wollen. So zeigt die „klimafit“-Challenge, wie man CO2-Emissionen durch alltägliche Verhaltensänderungen etwa beim Essen, Heizen oder im Verkehr einsparen kann. Aber auch im Bereich Politik und Finanzen lassen sich klimaschützende Maßnahmen zum Beispiel durch die aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern oder Petitionen, aber auch durch klimaschützende Investitionen initiieren. Dies alles trägt zu einer notwendigen und transformativen Veränderung der Gesellschaft in Zeiten der Klimakrise bei. Nach erfolgreicher Teilnahme am Kurs „klimafit“ erhalten die Teilnehmenden das „klimafit“-Zertifikat, das sie als Multiplikatoren für den kommunalen Klimaschutz auszeichnet.