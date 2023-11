Die Gemeinde Kressbronn zahlt ab Januar 2024 dem in Gießen ansässigen Verein Tierfreunde Bodenseekreis eine Fundtierkostenpauschale. Zeitgleich wird die Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein Friedrichshafen nach 30 Jahren aufgelöst.

Das hat der Gemeinderat nach kontroverser Diskussion in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Gegen den Beschluss stimmten Herrmann Wieland (CDU), Gerold Wachter, Stefan Fehringer, Dieter Mainberger und Dieter Senger-Frey (Bürgerliche Wählervereinigung).

Gemeinde für Fundtiere zuständig

Seit 1993 bestand zwischen Gemeinde und dem Tierschutzverein Friedrichshafen eine Zusammenarbeit, die mit einer jährlichen Fundtierpauschale in Höhe von aktuell 10.320 Euro verbunden ist. Auslöser für die neue Kooperation war eine Bewerbung der Tierfreunde Bodenseekreis, die eine komplette Aufnahme und Versorgung der im Gemeindegebiet aufgefunden oder abgegebenen Tiere umfasst. Anlaufstelle ist in Zukunft das Tierheim des Vereins in Kressbronn-Gießen.

Hintergrund: Für herrenlose Tiere ist die Gemeinde zuständig. Sie muss entsprechende Maßnahmen treffen und die Kosten für ein Tier tragen, das in einem Tierheim untergebracht wird. Tierschutzvereine sind zudem jedoch aufgrund ihrer gemeinnützigen Tätigkeit auf Spendengelder angewiesen. Wie die Verwaltung im Sachvortrag informierte, stelle die Fundtierpauschale ein Instrument dar, das bedürftige Vereine kontinuierlich entlasten und somit vor einem finanziellen Engpass bewahren soll.

Ortsansässiger Verein

Laut Bürgermeister Daniel Enzensperger ergibt sich die sogenannte Fundtierpauschale aus der Einwohneranzahl multipliziert mit einem Faktor von 1,20 Euro. „Damit wäre bei Vertragsabschluss jährlich der gleiche Betrag wie im aktuellen Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Tierschutzverein Friedrichshafen und Umgebung fällig. Zum 31. Dezember 2022 hatte Kressbronn 8.600 Einwohner. Zum 1. Januar 2023 erhielt der Verein somit einen Zuschuss in Höhe von 10.320 Euro. Lediglich die Einwohnerzahl beeinflusst nach wie vor den Betrag. Kostentechnisch ändert sich für die Gemeinde durch die Umstellung nichts.“

Bei den Gemeinderäten rief der Antrag unterschiedliche Reaktionen hervor. „Der Verein hat seinen Sitz in Kressbronn-Gießen, die Mitglieder bringen sich ins Gemeindeleben mit verschiedenen Aktionen, beispielsweise mit informativen Führungen für Schulkinder oder mit Angeboten beim Straßenfest, sehr engagiert ein. Daher sollten wir der Anfrage zustimmen“, argumentierte Martina Knappert-Hiese (GUBB).

Keine weiteren Verpflichtungen

Einige Räte kritisierten, dass es kein guter Stil sei, eine erfolgreiche Zusammenarbeit nach mehr als drei Jahrzehnten zu beenden und die betroffenen Parteien nicht zur entsprechenden Sitzung einzuladen. Bürgermeister Enzensperger bemerkte, dass die Häfler Tierfreunde sehr wohl im Vorfeld über den Tagesordnungspunkt und somit über den Antrag der Tierfreunde Bodenseekreis informiert worden seien.

Dieter Mainberger (BWV) wollte wissen, ob der Verein sich nach Vertragsabschluss um alle aufgefundenen und abgegebenen Kleintiere im Gemeindegebiet kümmern wird und die Gemeinde dann außer der Fundtierpauschale keinerlei Verpflichtungen mehr hat. Die Antwort der Vorsitzenden der Tierfreunde, Daniela Speich, lautete: „Ja, so ist es. Zudem hatten wir bereits in der Vergangenheit Tiere aus Kressbronn, neben denen aus Langenargen, aufgenommen, wenn es notwendig war.“