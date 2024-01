Veronika Vetter lässt sich nicht verbiegen

Die Sopranistin Veronika Vetter hat für Freitag, 19., und Samstag, 20. Januar, zwei Liederabende in der Musikschule in Kressbronn-Gattnau angekündigt. Von Clemens Müller am Klavier begleitet, wird sie Schuberts berühmten Liederzyklus „Die Winterreise“ singen. Warum gerade die „Winterreise“, wo hier doch ein fahrender Geselle seine Einsamkeit und seinen Liebesschmerz beklagt? Die Schwäbische Zeitung hat die Sängerin zum Gespräch getroffen.

Es ist nicht leicht, sie für ein ruhiges Stündchen zu erreichen. „Zurzeit ist es ein bisschen verrückt“, meint sie, „ich pendle im Dreiländereck munter hin und her, bin viel auf der Straße.“ Abwechselnd wohne sie in Wettis und im Rheintal. Sie unterrichtet Gesang an der Musikschule in Feldkirch, leitet einen Chor in Wasserburg und macht nebenher seit Oktober in Zürich ihren Master in Gesangspädagogik. Daneben gibt sie Konzerte, am nächsten Tag wird sie für ein Konzert in Koblenz sechs Stunden im Zug sitzen.

Wie kam es zur „Winterreise“, die man gewöhnlich von Tenören oder Baritonen hört? Es gebe einige Frauen wie Brigitte Fassbaender, die den Zyklus gesungen hätten, außerdem: „Ich liebe dieses Werk und wollte es immer mal singen. Ich singe das einfach als ,Ich’, man muss das nicht umdeuten. Man versetzt sich in diesen Menschen, der eigentlich kein Ziel hat. Es sind eher Erinnerungsfetzen, denen man nachspürt. Ich finde die Texte genial und durch die Vertonung gewinnen sie noch an Kraft.“ Während des Studiums habe sie das Werk bei der Schubertiade gehört und wie einen Sog empfunden, der einen gefangen nimmt.

Als Clemens Müller, Professor am Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch, sie vor über einem Jahr bei einem Meisterkurs am Klavier begleitet habe, habe sie ihn schon für die „Winterreise“ angefragt. Inzwischen hätten sie zusammen schon vier Lieder von Theodor Kirchner aufgenommen.

Anders als bei Opernarien erzähle man beim Liedersingen eine Geschichte. Der Hörer sollte nicht nur der Melodie nachhängen, sondern den Texten folgen können. Auch wenn sie prinzipiell sehr klangorientiert sei, arbeite sie intensiv an der Artikulation.

Schon während der Schulzeit habe Veronika Vetter gespürt, dass sie gut singen könne und die Eltern hätten es unterstützt. Noch vor dem Abitur war sie Jungstudentin in Feldkirch bei Judith Bechter. Von 2011 bis 2015 hat sie am Vorarlberger Landeskonservatorium studiert und den Bachelor in Gesangspädagogik und Sologesang gemacht, 2015 bis 2018 hat sie an der Musikhochschule in Stuttgart den Master im Konzertgesang angeschlossen. Als Akademistin beim SWR-Vokalensemble habe sie während dieser Zeit sehr viel gelernt: „Es ist faszinierend, mit welcher Präzision die singen.“ Chorleitung findet sie überhaupt sehr interessant: „Ich bin unerwarteterweise gern Chorleiterin.“ Es folgte Synergistisches Stimmtraining für Musical- und Populargesang und eine Fortbildung für angewandte Stimmphysiologie am Lichtenberger Institut.

„Die Stimme ist ein Instrument, das sich mit einem verändert und weitergeht. Bevor er zwanzig ist, sollte niemand behaupten, welche Stimme er hat. Ich bin gespannt, was sich noch entwickelt.“ Veronika Vetter ist glücklich mit ihrer Stimme: „Ich habe eine gute Konstitution, die zwei Stimmbändchen im Hals sind sehr stabil.“ Sie mache auch nicht immer, was der Lehrer sagt, probiere lieber aus: „Ich bin ein bisschen schwer verbiegbar, ich spüre mein Instrument, weiß, wie weit ich gehen will.“ Ihre Konzerte finden am Freitag, 19. Januar, um 19.30 Uhr und am Samstag, 20. Januar, um 18 Uhr in der Musikschule in Kressbronn-Gattnau statt.