Vereine erhalten mehr Geld

Einstimmig haben die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung eine deutliche Erhöhung der Vereinsförderung beschlossen. „Wir sind seit Jahrzehnten bestrebt, die Vereinskultur in der Gemeinde auf verschiedene Arten direkt und indirekt zu unterstützen und zu fördern. Diese Förderung wollen wir nun deutlich ausweiten und unsere Vereine noch mehr unterstützen“, kündigte Bürgermeister Daniel Enzensperger in seinen Ausführungen an.

Die Vereine in Kressbronn erhalten ab 2024 wesentlich mehr Zuwendungen. Ziel des Beschlusses ist es, die Vereinsarbeit auch in weniger guten Zeiten weiter zu ermöglichen, zu stärken und auf breiter Basis attraktiver zu machen. So wird der Zuschuss für Mitglieder ab 18 Jahren verdoppelt, die Zuwendung für jedes aktive Mitglied zwischen sechs und 18 Jahren von vier auf fünf Euro angehoben. Darüber hinaus werden die Vereine bei speziellen und größeren Brauchtums-, Sport-, oder Kulturveranstaltungen mit über 200 Personen gefördert, um das finanzielle Risiko langfristig abmildern zu können. Wie Bürgermeister Daniel Enzensperger sagte, habe man den Etat hierfür mehr als verdoppelt und auf 15.000 Euro angehoben. Die Maximalförderung indes wurde von 600 auf 1500 Euro erhöht. Enzensperger: „Durch die Anpassung erhöht sich die jährliche Fördersumme der allgemeinen Vereinsförderung von 14.833 auf 21.424 Euro.“

Damit fördert die Gemeinde das Vereinswesen neben Leistungen wie Festhalle oder Vereinsheimen mit zusätzlich 48.500 Euro. Hinzukommen einzelne Zuschüsse zu Großinvestitionen, die der Gemeinderat jährlich in den Haushalt einstellt. Die Fördermittel werden aus allgemeinen Steuermitteln finanziert. Enzensperger zeigte sich erfreut, dass der Gemeinderat die Wichtigkeit des Antrags mit Blick auf die Erhöhung der finanziellen Unterstützung erkenne und geschlossen mittrage. „Diese Wertschätzung ist wichtig, denn die Vereine leisten einen großen Beitrag für das soziale Miteinander in unserer Gemeinde“, unterstrich Enzensperger in der Gemeinderatssitzung.

Stefan Fehringer (Bürgerliche Wählervereinigung) lobte die Vereinsarbeiten: „Diese Mittel sind sinnvoll und gut angelegt“, so der Fraktionssprecher und Karl Bentele (CDU) ergänzte: „Die Anpassung ist geboten und nicht nur eine Anpassung an die Inflation. Sie ist eine Anerkennung für die Leistungen in den Vereinen, die vielen zugutekommt.“