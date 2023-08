Veränderungssperre für künftigen Bebauungsplan Seestraße verlängert

(oej) — Ohne viel Federlesen hat der Gemeinderat vor der Sommerpause einstimmig die Veränderungssperre für das Gebiet Seestraße und Lindauer Straße um ein weiteres Jahr verlängert. Schon 2021 hatte man beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen und eine städtebauliche Neuordnung im Innenortsbereich zu regeln und zu planen. Das Instrument der Veränderungssperre ermöglicht der Gemeinde zu verhindern, dass im Plangebiet Veränderungen vorgenommen werden. Es sollen also beispielsweise keine wertsteigernden Veränderungen vorgenommen oder bauliche Anlagen beseitigt werden. Anders als ursprünglich geplant, so die Erklärung, habe die Klärung einiger politischer und anderer Fragestellungen mehr Zeit in Anspruch genommen, als erwartet.

Geplant sei nun, das Verfahren noch im laufenden Jahr 2023 abzuschließen. Nachdem die Veränderungssperre aber bereits am im Oktober 2023 abläuft, musste diese zur Sicherstellung der Ziele verlängert werden und soll erste nach dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplans aufgehoben werden.