Das jüngste Unwetter, das mit Orkanböen der Stärke 12 über die Region fegte, hat nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser seine Spuren hinterlassen. Der Bodensee–Pegel stieg in den vergangenen Tagen um knapp 70 Zentimeter.

Vor allem aus den Zuflüssen Rhein und Bregenzer Aach wurden Unmengen von Altholz in den Bodensee geschwemmt, welches nun die Schifffahrt gefährdet. „Für die Schiffe können im Besonderen einzelne, über Wasser kaum sichtbare Stämme sehr gefährlich werden. Die Bootsführer müssen wachsam sein, mit reduzierter Geschwindigkeit fahren und die Lage stets gut beobachten“, sagt Harald Thierer vom Match Center Germany.

Mehr als ein Hektar Treibholzfläche

Wer in den vergangenen Tagen vom Ufer aus ins Wasser wollte, hatte hier und da noch mit Hindernissen zu kämpfen. Große Mengen Treibholz wurde vorwiegend aus dem Rhein in den See gespült und landete je nach Windrichtung und Strömungsverlauf neben Lindau, Wasserburg und Nonnenhorn auch im Bereich der Uferabschnitte vor dem Strandbad Kressbronn und in Gohren an.

Das Treibholz im Bereich des Landestegs bleibt vorerst noch liegen. Die Entsorgung liegt in der Hand des Landes. (Foto: Andy Heinrich )

„Seit sechs Tagen räumen wir hier. Alleine in den ersten Tagen hatten die Mitarbeiter des Bauhofs über 40 Lkw–Ladungen eingesammelt und zu einem Lagerplatz abtransportiert“, sagt Strandbad–Betriebsleiter Siggi Kathan im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Die Treibholzfläche vor dem Strand habe sich über einen Hektar erstreckt.

„Da nachts der Wind öfters aus Osten kam und später auf Südwest drehte, hatten wir zweimal das Problem, dass erneut Treibholz an den inzwischen leergeräumten Uferabschnitten angeschwemmt wurde. Trotzdem konnten wir dank der Hilfe des Bauhofs unseren Betrieb zu jeder Zeit aufrechterhalten“, so Kathan.

Was Bootsführer beachten müssen

Wie der Leiter des Bauhofs, Sigor Geßler, erläutert, werde man das Holz häckseln und anschließend der Kompostierung zuführen. Die Kosten für die Entsorgung trage im Bereich des Strandbads übrigens die Gemeinde, während für die Abschnitte, beispielsweise in Tunau oder am Landesteg Kressbronn, das Land Baden–Württemberg zuständig sei.

Unmengen von Treibholz sammeln sich im Uferbereich des Strandbades in Kressbronn. (Foto: Andy Heinrich )

Harald Thierer und seine Mitarbeiter konnten die Hafeneinfahrt beim Bodan–Areal händisch von den Massen befreien und zugleich eine schwimmende Treibholz–Sperre anlegen. „Der ablandige Wind hat einiges wieder auf den See hinausgetrieben. Daher sollten Bootsführer auf ihrem Kurs sehr aufmerksam sein, um etwaige Schäden an Rumpf und Schrauben zu vermeiden“, betont Thierer.

Wie Patricia Reuthe von Ultramarin berichtet, sei man nach dem Naturereignis vor allem damit beschäftigt, die Holzfelder zwischen den Booten und Stegen einzusammeln, die Hafeneinfahrt indes ist frei befahrbar.