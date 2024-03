Unbekannter fährt gegen Maserati

Ein bislang nicht bekannter Verkehrsteilnehmer hat am Freitagmittag zwischen 13.15 und 14 Uhr mit einem unbekannten Fahrzeug einen in der Zehntscheuerstraße in Kressbronn geparkten Maserati touchiert. Der Unbekannte prallte nach Polizeiangaben gegen die hintere linke Seite des Sportwagens und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Dies beobachtete ein noch nicht bekannter Zeuge, der an dem angefahrenen Fahrzeug eine Notiz hinterließ. Dieser sowie weitere Zeugen mögen sich beim Polizeiposten Langenargen unter der Rufnummer 07543/93160 melden.