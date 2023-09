Gut angekommen

Überall zufriedene Gesichter beim Straßenfest in Kressbronn

Kressbronn / Lesedauer: 2 min

Das Kressbronner Straßenfest ist beliebt und wird von zahlreichen Menschen gerne besucht. (Foto: Andy Heinrich )

Besucher kommen in Scharen und erfreuen sich am Gebotenen. Musik und Bewirtung, Information und Unterhaltung, Flohmarkt und offene Läden — für jeden ist was dabei.

Veröffentlicht: 17.09.2023, 17:30 Von: Andy Heinrich