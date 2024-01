Welche menschliche Intelligenz kann im jeweiligen Ort besser punkten? Nackenheim oder Kressbronn? „Stadt Land Quiz“ SWR-Moderator Jens Hübschen hat am 29. November 2023 mit der Gemeinde Kressbronn gequizzt. Der Gegner: Nackenheim aus Rheinland-Pfalz. Das Thema: Künstliche Intelligenz und Robotik. Mit dabei waren Schüler des Bildungszentrums Parkschule (BZP).

Jonas Mühlmann (rechts) und Szymon Stawiarski beantworten im Quizduell Moderator Jens Hübschen Fragen zum Thema KI und Robotik. Foto: Andy Heinrich (Foto: ah )

Was vor nicht allzu langer Zeit in den Bereich der Science-Fiction gehörte, ist mittlerweile in unseren Alltag getreten und allgegenwärtig. In Kressbronn und im rheinland-pfälzischen Nackenheim gibt es Schulen, in denen Jugendliche mit diesen Technologien bereits früh vertraut werden. Ein Team des SWR-Fernsehens hat jüngst im Bildungszentrum Parkschule die Sendung „Stadt Land Quiz“ abgedreht.

KI und Robotik

Bei einem Rundgang durch den Ort stellte Jens Hübschen zufällig antreffende Passanten dieselben Wissensfragen zum Thema „KI und Robotik“, die er auch an die Menschen im konkurrierenden Nackenheim richtete. Zudem mussten Schüler des BZP fachspezifische Fragen des Moderators beantworten und sich auf die Suche nach einem Bild begeben.

Für die Antworten der Passanten können bis zu 600, für die der Schüler bis zu 400 Punkte erraten werden. Wer mehr Punkte auf dem Zettel hat, gewinnt das Quiz-Duell.

Erwartungen erfüllen

Jonas Mühlmann und Szymon Stawiarski sind Schüler der zehnten Klasse im BZP, Experten auf dem Gebiet der Robotik und als Kandidaten für die Schule an den Start gegangen. „Wir werden versuchen, die zehn an uns gestellten Quizfragen zum Thema KI und Robotik so gut wie möglich zu beantworten. Ich hoffe, dass ich gemeinsam mit meinem Partner Cimon die in uns gesteckten Erwartungen erfüllen kann“, sagt der 15-jährige im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ kurz vor Drehbeginn, bevor er und seine Mitschüler fünf Stunden Zeit haben, um eine Zusatzaufgabe zu lösen: Es gilt, mit Hilfe eines Detailbildes einen Platz oder einen Gegenstand im Ort aufzufinden.

Am idyllischen Ufer von Kressbronn trifft Moderator Jens Hübschen auf zwei Boulespieler, die als zufällige Quizkandidaten in der Sendung "Stadt Land Quiz" mitwirken. Foto: Andy Heinrich (Foto: ah )

Die Lösung, ein von Hand bemaltes Bild auf dem Brunnen vor dem Rathaus, findet sie schließlich schnell. Während die beiden dafür 200 wertvolle Punkte für Kressbronn einfahren, zeigen sich die Nackenheimer vor allem in der Straßenrunde überlegen. Hier können die Rheinland-Pfälzer starke 400 Punkte einfahren, während Kressbronn immerhin 250 erzielt.

Dabei sein ist alles

Schüler Szymon indes zeigt sich im Vorfeld des Finales ob des Quizausgangs optimistisch: „Wir konnten in der jüngeren Vergangenheit mehrere vordere Plätze bei internationalen Wettbewerben zum Thema Robotik und KI erlangen und sind gut vorbereitet. Am Ende jedoch gilt der olympische Gedanke: Dabei sein ist alles.

Das wird schon“, betont der 16-jährige Schüler. Am Ende des fairen Wettstreits hat Nackenheim das Duell mit 640:490 Punkten für sich entscheiden können. Dabei sein ist alles.

Die Sendung ist im SWR-Fernsehen in der Mediathek unter www.ard-mediathek.de zu sehen. Ausgestrahlt wurde sie am vergangenen Samstag.