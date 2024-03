„Tod in den Anden“ beim Büchertreff in der Lände Kressbronn

Ein Werk des peruanischen Schriftstellers und Träger des Literaturnobelpreises 2010 Mario Vergas Llosa, stellt Christian Wentzlaff-Eggebert am Mittwoch, 27. März, um 19.30 Uhr auf dem monatlichen Büchertreff in der Lände Kressbronn vor. In seinem 1993 erschienenen Roman „Tod in den Anden“ erzählt Mario Vargas Llosa, wie es in einem abgelegenen Bergdorf in den Anden zu Menschenopfern kommt. Erst auf den letzten Seiten erfährt der Leser, dass der Autor den Bericht über die polizeiliche Untersuchung, den eine peruanische Behörde an der Pazifiküste daraufhin veranlasst hat, dem Polizisten Lituma in den Mund legt. Dieser und sein Amtshelfer, Gendarm Tomás Carreño seien nach Naccos abkommandiert worden, um das Verschwinden dreier Männer von der dortigen Straßenbaustelle aufzuklären. Die Betreiber der dortigen Baustellen-Kantine hätten die zweihundert Hilfsarbeiter, also die einheimischen abergläubischen Indios aus den umliegenden Bergregionen zum Kannibalismus angestiftet, und die Überreste der drei schaurigen Mahlzeiten seien in die Schachtöffnung eines verlassenen Bergwerks geworfen worden.

Beim nachfolgenden Büchertreff am Dienstag, 23. April, wird Beate Schönberg den Roman „Nincshof“ von Johanna Sebauer vorstellen.