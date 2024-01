Tierfreunde halten zusammen: Kressbronn wird Vertragsgemeinde

Seit 1996 gibt es den Verein Tierfreunde Bodenseekreis, der bis 2016 in Langenargen beheimatet war und heute seinen Sitz in Kressbronn-Gießen hat. Der Verein nimmt vor allem Katzen und Kleintiere auf, sorgt sich aber auch um andere Abgabe- und Fundtiere im Gemeindegebiet, die bei Verletzungen an einen Tierarzt zur Erstversorgung übergeben werden. Seit 1. Januar ist neben Langenargen auch Kressbronn Vertragsgemeinde des Vereins, der engagierte Ehrenamtliche sowie Tierpfleger auf Mini-Job-Basis sucht.

Nach jahrelanger Suche nach einem geeigneten Grundstück hat der Verein Tierfreunde Bodenseekreis in Kressbronn-Gießen 2016 eine neue Heimat gefunden. (Foto: Foto: Andy Heinrich )

Seit 28 Jahren steht der Verein Tierfreunde Bodenseekreis im Dienst für notleidende Tiere aus der Region. Neben der Fundtieraufnahme aus Langenargen und Kressbronn, der Aufnahme von Abgabetiere oder der Betreuung hilfebedürftiger Igel pflegen die Tierfreunde eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem zuständigen Veterinäramt ebenso, wie mit Tierärzten und dem Umweltschutzamt. Zudem betreiben die Mitglieder unter anderem Prävention an Schulen und aufklärende Öffentlichkeitsarbeit bei Infoständen im Rahmen verschiedener Veranstaltungen.

Wir suchen für alle Tiere ein neues Zuhause. Daniela Speich

Über viele Jahre hinweg haben die Verantwortlichen in Langenargen und Kressbronn nach einem passenden Grundstück gesucht, das ihnen als Heimat und Unterbringungsmöglichkeit für abgegebene und aufgefundene Tiere dient. Das Problem: Mögliche Geruchsbelästigungen, Lärm oder andere Störfaktoren nahmen damals potentielle Anwohner in Frage kommender Areale aber auch Gemeinderäte zum Anlass, sich dem Vorhaben zu verweigern.

Vergrößerung der Fläche

„2014 konnten wir dann tatsächlich ein Grundstück in Gießen samt einem darauf stehenden Haus mit 200 Quadratmeter Nutzfläche kaufen. Fünf Jahre später erfolgte der Erwerb eines weiteren, benachbarten Grundstückes samt Scheune, so dass uns nun 6000 Quadratmeter Gesamtfläche zur Verfügung stehen“, berichtet die Vorsitzende des Vereins, Daniela Speich.

Für den Unterhalt des Anwesens sowie für die Pflege der Tiere benötigt der heute 332 Mitglieder starke Verein viel Geld. Über Spenden alleine, so Speich, könne man die Fund- und Pflegetierstätte nicht finanzieren. „Wir sind dankbar und froh, dass wir seit Januar 2024 neben Langenargen nun auch Kressbronn als Vertragsgemeinde gewinnen konnten. Die Fundtierpauschale der Kommunen gibt uns eine gewisse finanzielle Sicherheit“, betont die Vorsitzende.

Wichtiger Weihnachtsverkauf

Neben den Spendengeldern und besagten Zuwendungen der Gemeinden veranstaltet der Verein jährlich in der Scheune einen Weihnachtsverkauf und nimmt an Veranstaltungen teil, die zusätzliche wichtige Einnahmen generiert.

Aktuell sind in Gießen sechs Meerschweinchen, sieben Kaninchen und 20 Katzen untergebracht. Patenschaften für Tiere biete man nicht an, wie Daniela Speich erklärt: „Wir suchen für alle Tiere ein neues Zuhause. Eine Patenschaft macht nur Sinn, wenn Tiere dauerhaft einer Aufnahmestation bleiben, was wir natürlich nicht möchten. Die Tiere haben eine zweite Chance verdient und sind sehr dankbar, wenn man ihnen Zuneigung und Aufmerksamkeit schenkt. Zudem unterstützt man den Kampf gegen illegalen Tierhandel.“

Wer die Tierfreunde mit einer Spende unterstützen möchte oder weitere Informationen benötigt, erhält diese unter www.tierfreunde-bodenseekreis.de