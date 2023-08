Die erste Auflage der Gesundheitsmesse „Energetika“ in der Festhalle Kressbronn ist laut Veranstalterin Julia Riedel ein voller Erfolg gewesen. Von Freitag bis Sonntag bot die Schau den Besuchern Informationen rund um Gesundheit, Wellness und Schönheit, aber auch Vorträge, Seminare und Workshops.

„Wir sind sehr zufrieden und freuen uns bereits auf das kommende Jahr“, sagte Julia Riedel. 60 Aussteller vorwiegend aus dem süddeutschen Raum, aber auch aus dem nahen Ausland waren bei der Premiere dabei. Julia Rieger veranstaltet im Jahr zwölf Messen dieser Art. Wie sie berichtet, zählt die „Energetika“ zur größten Gesundheitsmesse im deutschsprachigen Raum.

Neuauflage von 23. bis 25. August 2024

„Wir hatten einen guten Zulauf. Die Menschen schauen über den Tellerrand, erkunden und erspüren Auswahlmöglichkeiten und Optionen zu konventionellen Behandlungsmethoden“, resümierte die Veranstalterin zufrieden.

Einigen Ausstellern, unter ihnen Fachleute und Spezialanbieter zu konventionellen Produkten und Dienstleistungen, habe sie sogar absagen und eine Warteliste erstellen müssen. Die Festhalle mit ihren Räumen und der Infrastruktur sowie das Personal vor Ort samt Gemeindeverwaltung lobte Julia Riedel: „Die Kompetenz und Hilfsbereitschaft hier ist unglaublich. Alle haben sich sofort in diesem hellen und modernen Gebäude wohlgefühlt.“

Aus diesem Grund habe sie inzwischen auch nach einem Termin für 2024 nachgefragt. Das Ergebnis: Die nächste „Energetika“ findet von 23. bis 25. August in der Halle in Kressbronn statt. „Energie und Kraft für Geist und Körper sind Themen, die immer mehr Menschen ansprechen. Das Wohlbefinden steht immer mehr im Fokus. Dazu zählen Sport und gesunde Ernährung ebenso wie das Finden der inneren Ruhe, das Ausüben und Erleben von Tiefen–Entspannung und vieles mehr. Die Angebote sind entsprechend groß, es gibt Aufklärungsbedarf“, so Julia Riedel.

Gespräche mit Experten

Die Besucher hatten die Qual der Wahl: Ob Natur, Gesundheit, Wellness, alternative Therapien oder Kunst — zahlreiche Produkte, darunter heilende Düfte, Kräuter und Mineralien, Lebensmittel aus biologischem Anbau und Vitalstoffe samt energetischen Heilmethoden deckten das weite Feld alternativer Gesundheitsthemen ab.

Friedl Reiber kommt aus Bregenz und ist mit dem Zug zur Messe angereist: „Die ,Energetika’ ist klein, aber fein mit gutem Beratungspotenzial. Ich persönlich interessiere mich für themenbezogene Literatur im Bereich Physiotherapie, die ich hier neben guten Gesprächen mit Experten finde“, berichtete der 44–Jährige.

Marla Meins aus Ravensburg stellte fest: „Ich hole mir hier Anregungen, wie ich meinen Körper alternativ und trotzdem gesund und ausgewogen ernähren und gezielt fördern kann. Dass der Eintritt zu Messe nichts kostet, hat mich besonders positiv überrascht. Ich komme wieder.“ Ute und Silvio Möhrle sehen die Ausstellung als echte Alternative zu den großen Messen: „Wir kennen Berlin und die Messe in Köln. Hier aber punktet die überschaubare, fast schon familiäre und trotzdem fachliche Atmosphäre.“

Weitere Informationen gibt es unter www.energetika.de