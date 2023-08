Wieder lahmgelegt: In Teilen von Kressbronn, Eriskirch und Langenargen ist am Mittwochabend der Strom erneut ausgefallen. Bereits in der Nacht zuvor waren in den drei Gemeinden wegen eines Kurzschlusses die Lichter ausgegangen. Diese Störung hatte Nachwirkungen, teilt Michael Hofmann, Chef des Regionalwerks, auf Anfrage mit.

Nicht unüblich

Das sei nicht unüblich, „da im Störungsfall durch Abschalt– und Zuschaltvorgänge sowie Spannungsschwankungen alle Bauteile im Netz kurzzeitig stärker belastet und somit vorhandene Schwachstellen sichtbar werden“, so der Geschäftsführer des regionalen Stromversorgers.

Am Mittwochabend haben ihm zufolge Überspannungsableiter in den Stationen Nitzenweiler in Kressbronn und Dillmannshof in Eriskirch durchgeschlagen. Das heißt: Die Bauteile hatten einen Schaden, weshalb die gesamte Leitung abgeschaltet wurde und erst nach Austausch der Überspannungsleiter wieder zugeschaltet werden konnte.

Von 18.18 bis 21 Uhr

Betroffen von dem Stromausfall waren Teile von Kressbronn, Eriskirch, Langenargen und das Tettnanger Hinterland. Die Störung begann um 18.18 Uhr. Gegen 21 Uhr seien alle Kunden wieder versorgt gewesen, berichtet Michael Hofmann.

Der Bereitschaftsdienst des Regionalwerks Bodensee war demnach mit sechs Mitarbeitern bis 22.30 Uhr mit Reperaturarbeiten beschäftigt. Im Laufe des Mittwochs sollen restliche Schäden beseitigt werden.

Störung in der Nacht zuvor

Wie berichtet fiel bereits in der Nacht zuvor um 2.12 Uhr in Kressbronn, Langenargen und Eriskirch (außer Schlatt und Mariabrunn) der Strom aus. Ursache war ein Kurzschluss in einer Kundenstation, der eine Störung im Schaltwerk in Kressbronn auslöste.

Laut Chef des Regionalwerks schaltete sich daraufhin in dem Schaltwerk automatisch der Erdungsschalter ein, was zur Folge hatte, dass sich sukzessive Netzteile abschalteten. Acht Mitarbeiter rückten aus, um die Schäden zu lokalisieren, teilweise direkt zu beheben und die Versorgungsanlagen wieder einzuschalten.

Einkaufszentrum mit größeren Problemen

Bis 4.30 Uhr waren alle Kunden wieder versorgt — zumindest fast. Unter anderem hatte das Einkaufszentrum in Eriskirch den ganzen Vormittag über noch keinen Strom. Laut Chef des Regionalwerks gab es dort Probleme in der eigenen Station beim Wiederzuschalten.

Bei Störungen ist das Regionalwerk Bodensee mit Sitz in Tettnang unter der Hotline 0800/9379-299 zu erreichen. Weitere Informationen unter www.rw-bodensee.de