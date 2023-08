Streiterei führt zu Drogenfund

Nach einer Auseinandersetzung in einer Unterkunft in der Zehntscheuerstraße am Mittwochabend ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen zwei Männer. Ein 32–Jähriger war laut Polizei–Angaben mit mehreren seiner Mitbewohner in Streit geraten und begann zu randalieren.

Bedrohung mit dem Schaschlik–Spieß

Er soll seine Gegenüber mit einem Schaschlik–Spieß bedroht und versucht haben, sie anzugreifen. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt er sich zunehmend aggressiv. Der 32–Jährige beleidigte demnach die Einsatzkräfte, griff die Beamten an und wehrte sich in der Folge vehement gegen die weiteren Maßnahmen der Polizisten. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Polizei hört verräterisches Telefongespräch mit

Auch für einen 26–Jährigen, der in der Unterkunft wohnhaft ist, endete der Abend mit einer Strafanzeige. Er hatte bereits vor dem Eintreffen der Polizisten das Weite gesucht und verständigte später einen seiner Mitbewohner telefonisch. Im Telefonat, das die Beamten aufgrund des Lautsprechers mithören konnten, erkundigte er sich über das Vorgehen der Polizei und bat darum, die in seinem Zimmer befindlichen Betäubungsmittel vor den Ermittlern zu verstecken. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden die Beamten schnell fündig. Sie beschlagnahmten unter anderem zwei Säcke, in denen sich Marihuana–Pflanzen befanden, mehrere Ecstasy–Tabletten und eine geringe Menge Amphetamin.