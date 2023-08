Kressbronn

Street–Food–Festival in Kressbronn kämpft mit dem Regen

Kressbronn / Lesedauer: 1 min

Trotz durchwachsenen Wetters besuchen am frühen Samstagnachmittag zahlreiche Gäste die maritime Street-Food-Meile im Wassersportzenturm Ultramarin in Kressbronn-Gohren. (Foto: Andy Heinrich )

Die maritime Street–Food–Meile auf dem Gelände des Wassersportzentrums in Gohren von Freitag bis Sonntag hatte kein großes Glück mit dem Wetter, obwohl Petrus zumindest am Freitag sowie am Samstagabend ein Einsehen hatte und den Regen abstellte. „Leider fiel der Familientag am Sonntag dann aufgrund der Schauer ins Wasser, was aber unsere Besucher nicht abhielt, unter dem Dach des Fachmarktes und des Parkdecks die Leckereien zu genießen“, sagte Patricia Reuthe von Ultramarin am Montag nach der Veranstaltung.

Veröffentlicht: 28.08.2023, 17:19 Von: Andy Heinrich