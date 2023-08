Straßenfest und Bodensee–Marathon

Das Kressbronner Straßenfest ist weit über die Grenzen der Gemeinde bekannt und zählt zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender am Bodensee. Über 50 Verkaufs– und Infostände, geöffnete Läden und Restaurants sowie Attraktionen für Groß und Klein bieten am Sonntag, 17. September, von 11 bis 18 Uhr wieder einen schönen Rahmen für einen geselligen und vergnüglichen Tag auf den Kressbronner Straßen, wie es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung heißt.

Gemäß der Satzung über verkaufsoffene Sonntage der Gemeinde Kressbronn a. B. wird das Straßenfest auch als verkaufsoffener Sonntag geführt. Die Verkaufsstellen dürfen im gesamten Gemeindegebiet von 11:30 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet sein. Für Verkaufsstellen, die sich im Festbereich des Kressbronner Straßenfestes befinden und an diesem formell teilnehmen, gelten abweichend hiervon die Festzeiten des Kressbronner Straßenfestes von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern sind die geltenden Arbeitsschutzvorschriften, unter anderem § 12 des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden–Württemberg, zu beachten.

Ergänzt wird das Straßenfest durch den großen Flohmarkt für Kinder, Erwachsene und Gewerbliche. Eine Vorabanmeldung und Reservierung ist nicht möglich. Die Vergabe erfolgt durch Belegung des Platzes und die Standgebühr wird bar vor Ort erhoben. Der Aufbau startet morgens ab 7 Uhr. Für den Kinderflohmarkt (nur gebrauchte Kinderartikel) werden keine Gebühren erhoben.

Bereits am Tag davor, am Samstag, den 16. September, startet ab 11.30 Uhr die 49. Auflage des Internationalen Kressbronner Bodensee Marathons. Die Onlineanmeldung ist unter www.bodenseemarathon–kressbronn.de noch bis 13. September 2023 geöffnet. Nachmeldungen für alle Läufe sind am Veranstaltungstag möglich.