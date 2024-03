Sind die großen Sportboote wirklich ein Problem? Bei einem Vortrag über die Dekarbonisierung des Schiffsverkehrs auf dem Bodensee an der Zeppelin-Universität (ZU) hatte Torsten Liebig vom Landesverkehrsministerium den Sportbooten mit Motoren über 50 PS mehr als die Hälfte des gesamten Kraftstoffverbrauchs und CO2-Ausstoßes angerechnet.

Zahlen, die Sonja Meichle im Interview mit Schwäbische.de so nicht stehen lassen will. Die Geschäftsführerin der Meichle-Mohr GmbH in Kressbronn-Gohren ist Chefin der größten deutschen Binnen-Marina und Vizepräsidentin des Bundesverbands Wassersportwirtschaft.

Frau Meichle, die Internationale Bodenseekonferenz hat das Ziel gesetzt, den Schiffsverkehr auf dem Bodensee bis zum Jahr 2040 komplett CO2-frei zu machen. Der Vertreter des Verkehrsministeriums sprach an der ZU von 21 Millionen Litern Kraftstoffverbrauch und 52.000 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr; der Löwenanteil von 52 Prozent liege bei den großen Sportbooten. Können diese Zahlen stimmen?

Sonja Meichle: Nach unserer Berechnung nicht. Wo sollen denn die 12,5 Millionen Liter kommen, die sämtliche Sportboote im Jahr getankt haben sollen?

Nach Aussage des Referenten wurden die Zahlen anhand der angemeldeten Boote, ihrer Motoren und deren Verbrauchswerte hochgerechnet, während man für die Berufs- und Behördenschifffahrt aufgrund der Abrechnungen genaue Zahlen habe.

Unsere Zahlen aus dem Jahr 2022 sagen etwas völlig anderes: An sämtlichen öffentlichen Seetankstellen sind 2022 rund 2,6 Millionen Liter Treibstoff verkauft worden. Rechnen wir noch ein Drittel hinzu für alle, die an Landtankstellen in Kanister zapfen oder unterwegs ihr Boot auf dem Trailer betanken, kommen wir auf rund 3,5 Millionen Liter Treibstoff.

Wie kommt es zu diesem Unterschied?

Boote mit größeren Motoren brauchen bei vernünftiger Fahrweise nicht so viel Sprit, wie manche annehmen. Die meisten Motorboot-Skipper fahren über den See zum Essen oder hinaus zum Baden und wieder zurück. Die allerwenigsten brettern da draußen im Kreis herum, bis auf ein paar Wasserskifahrer vielleicht. Die Fahrzeiten sind also meist relativ kurz.

Bei dem Vortrag wurden die Schifffahrtsbetriebe mit ihren Dekarbonisierungs-Bestrebungen bis 2035 als „Leuchtturm“ dargestellt, den es bei den Freizeitbooten so nicht gebe. Welche Maßnahmen und Projekte laufen derzeit in Ihrer Branche?

Die Verbände sind hier sehr aktiv dran: IBMV (Internationaler Bodensee-Motorboot-Verband), Gewerbe am See, der Verband der Bodenseewerften, DBSV (Deutscher Boots- und Schiffbauer-Verband), BVWW (Bundesverband Wassersportwirtschaft), alle. Das Problem ist uns allen sehr wohl bewusst, wir stehen im regelmäßigen Austausch und arbeiten an Lösungen.

Denn dass wir in der Bootsbranche am See in 16 Jahren klimaneutral sein sollen, ist nun mal Fakt. Wir setzen dabei auf praktikable Lösungen. Denn Verbote ab einer gewissen Bootsgröße bringen nichts, dazu ist auch dieser Markt ein zu starker Wirtschaftsfaktor am See, nicht nur in der Bootsbranche.

Ein weiteres Tempolimit, etwa von den bestehenden 40 km/h auf 15 km/h, bringt auch nicht viel, da ein Sportboot, wenn es von A nach B fährt, in schneller Gleitfahrt wesentlich weniger Widerstand und damit Spritverbrauch hat als in Verdrängerfahrt.

Welche Lösungen hat die Bootsbranche jetzt bereits?

Bei den kleinen Außen- und Innenbordern geht es seit einigen Jahren schon gezielt in Richtung Elektroantrieb. Bei den größeren Motoren warten wir noch auf die technische Entwicklung der Motoren und Akkus, die uns in den kommenden Jahren durchaus überraschen könnte.

Dekarbonisierung: CO2-freie Schifffahrt Die Schifffahrt auf dem gesamten Bodensee soll bis zum Jahr 2040 frei von CO2-Ausstoß sein: Dieses verbindliche Ziel der Dekarbonisierung hat sich die Internationale Bodenseekonferenz (IBK) beim 1. Mainauer Klimadialog am 10. November 2023 gesetzt. Grundlage ist die Machbarkeitsstudie „Klimaneutrale Schifffahrt auf dem Bodensee“ von Professor Werner Tillmetz (Lindau). Die Dekarbonisierung soll in den Bodensee-Schifffahrtsbetrieben (BSB) sogar schon bis 2035 umgesetzt werden: Die BSB gehört den Stadtwerken Konstanz; im Rahmen des „Green City“ Projekts bis 2035 steht dort sogar die Elektrifizierung der Fährverbindung Meersburg-Staad auf der Agenda.

Bipolares Laden, Range-Extender - da tut sich gerade sehr viel. Bis dahin ist synthetischer HVO-Diesel eine Lösung, die wir sofort bereitstellen können. Dieser funktioniert in allen herkömmlichen Dieselmotoren, problemlos und rückstandsfrei.

HVO-Diesel - aus recycelten Industriefetten hergestellt? Ist der denn sauberer?

Die Fette kommen vor allem aus der Lebensmittelindustrie und der Gastronomie und müssten sowieso mit Aufwand entsorgt werden. Und HVO-Diesel verbrennt wesentlich sauberer als fossiler Treibstoff. Wir haben vom Lieferanten das Hersteller-Zertifikat, dass „Neste MY Renewable Diesel“ 92 Prozent CO2-Ausstoß einspart im Vergleich zu fossilem Diesel.

Wir vertanken in Gohren 100 Prozent HVO-Diesel. Sonja Meichle

In unserem Fall hier an der Tankstelle in der Marina in Gohren haben wir also deutlich mehr als 600 Tonnen CO2 damit gespart. Und zudem die Garantie, dass für die recycelten Fette kein Palmöl verwendet wurde.

Und in ausreichender Menge verfügbar?

Wir vertanken hier in Gohren bereits 100 Prozent HVO-Diesel. Und es gibt die Zusage des Lieferanten, dass er den Bedarf für alle Seetankstellen rund um den See komplett abdecken könnte.

Mehr als die Hälfte der Sportboote tankt allerdings Superbenzin. Wie sieht es da aus?

Bei Boots-Benzin steigt jetzt schon der Anteil an Bio-Ethanol, was bis zu 9 Prozent CO2-Ausstoß einspart. Grünes Methanol ist für die private Nutzung schwierig, da noch teuer und zu wenig verfügbar. E-Fuels könnten dennoch die Lösung sein, wenn es uns gelingt, die aufwendige Herstellung mit hohem Energiebedarf in Ländern mit ausreichender Sonneneinstrahlung zu platzieren.

E-Fuels am Bodensee - ja warum nicht? Es muss ja nicht immer Wasserstoff oder die Brennstoffzelle sein. Zumal wir bei dieser Lösung die gesamte Infrastruktur nutzen und alle Bootsmotoren weiter betreiben könnten.

Wie wünschen Sie sich persönlich für den Bodensee bis zum Jahr 2040?

Dass es die beste Lösung für jede Art Boot gibt. Dass wir baldmöglichst CO2-neutral unterwegs sind. Und dass der Bodensee immer noch so attraktiv und vielfältig bleibt, wie er jetzt ist.